El jugador del Barcelona sigue deslumbrando a Flick: ¡ha alcanzado su máximo nivel!

El Barcelona sigue apostando por los talentos de su célebre academia de La Masia. Los nombres de Xavi Espart, de 19 años, y Héctor Fort, de 20, han sobresalido como los jóvenes más destacados que impresionaron al técnico alemán Hansi Flick durante la pretemporada, en medio de la persistente crisis económica que empuja al club catalán a invertir en los productos de su prestigiosa cantera.

Según el diario catalán "Sport", Espart sacrificó sus vacaciones merecidas tras su brillante actuación en el Europeo sub-19, consciente de la importancia de este verano en su trayectoria futbolística, lo que despertó la admiración del cuerpo técnico por su mentalidad profesional y su capacidad de adaptación en la posición de lateral derecho, pese a que su especialidad principal es el centro del campo.

Flick elogió el rendimiento de Espart al término de la concentración del equipo en Inglaterra: "Xavi Espart ofreció una actuación magnífica en la posición de lateral derecho, e hizo un partido excelente contra el Birmingham. Está claro, a través de los entrenamientos, que se encuentra en su mejor nivel, e incluso mucho más".

Por su parte, el jugador catalán reafirmó su ambición: "Mi objetivo es quedarme aquí, y daré lo mejor de mí para que el entrenador siga confiando en mí. He pasado muchos años en este club, y sé lo que tengo que hacer y cómo aprovechar las oportunidades que se me presentan".

Espart brilló ayer sábado en el torneo triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest, donde mostró una notable sintonía con Karim Adeyemi en la banda derecha, y participó como titular en ambos partidos con un total de una hora de juego, lo que hace probable que se asegure un lugar en el primer equipo junto a Bryan Fariñas.

El contrato de Espart se extiende hasta el año 2028, y el director deportivo Deco ya ha comenzado a trabajar en su renovación.

En cuanto a Fort, procedente de Les Corts y que pasó la temporada pasada cedido al Elche, afrontó la pretemporada con la ilusión de demostrar su valía, pero informaciones periodísticas señalaron que el Barcelona escuchará las ofertas que se le presenten en la última etapa del mercado de fichajes, según lo mencionado por el periodista Matteo Moretto.

La máxima prioridad para todas las partes sigue siendo que Fort tenga la oportunidad de jugar con continuidad y seguir progresando, ya sea en el Camp Nou o mediante una nueva cesión, dentro de la estrategia del club para desarrollar a sus jóvenes talentos en medio de las continuas dificultades económicas.

La irrupción de estos talentos se enmarca en una amplia oleada de jugadores de La Masia que han consolidado su lugar en el primer equipo durante los últimos cinco años, entre ellos Gavi, Balde, Fermín, Lamine Yamal, Bernal y Casadó, en un fenómeno que ha revitalizado al Barcelona deportiva, social y económicamente.