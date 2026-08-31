El español Álvaro Cortés, defensa del Barcelona de 21 años, está cerca de fichar oficialmente por el Royal Antwerp belga, después de haber llegado a Bélgica de cara a firmar su contrato con su nuevo club, a la espera del anuncio oficial de la operación durante las próximas horas.

Las cámaras de la cadena "DAZN" captaron a Cortés en las gradas del estadio Bosuilstadion, el domingo, para seguir al Royal Antwerp ante el Sint-Truiden, en el partido que terminó con la derrota de su futuro equipo por 1-4, con lo que el club belga continúa su irregular arranque en la liga tras cosechar solo 4 puntos en las primeras 4 jornadas.

El fichaje de Cortés llega en busca de una mayor oportunidad de participación, después de haber comenzado la pretemporada de la presente campaña con el primer equipo del Barcelona, y de haber confirmado durante la concentración de entrenamiento en Inglaterra su deseo de demostrar su valía ante el técnico Hansi Flick y de conseguir un lugar en sus planes.

Sin embargo, la fuerte competencia por los puestos de la línea defensiva en el Barcelona amenazaba las opciones del joven defensa de conseguir minutos regulares, por lo que optó por buscar una nueva experiencia que le brinde una mayor oportunidad de jugar y desarrollarse.

Cortés estuvo dentro de la convocatoria del Barcelona en el partido inaugural de la liga ante el Elche, antes de ausentarse del duelo ante el Athletic Bilbao, en medio de su implicación en las negociaciones relativas a su traspaso al Royal Antwerp.

Se espera que el club belga anuncie oficialmente la incorporación de Cortés durante el próximo periodo cercano, para que el defensa español inicie una nueva etapa en su trayectoria, después de haber comprendido que el camino hacia la participación regular con el primer equipo del Barcelona podría ser más difícil en la actualidad.