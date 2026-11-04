El mauritano Aboubakary Koïta, jugador del AEK de Atenas, se unió a una lista excepcional de futbolistas que han marcado el primer gol de su país en la historia de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid, convirtiéndose en el segundo jugador árabe en lograr esta hazaña, tras el egipcio Ahmed Hossam "Mido".

Koïta marcó un gol con la camiseta del AEK de Atenas en la portería del Real Madrid, la tarde de este miércoles, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo continental.

El futbolista de 28 años marcó el primer gol mauritano en la historia de la Liga de Campeones de Europa.

Koïta añadió a Mauritania a una lista que incluye a 6 nacionalidades que lograron marcar su primer gol en la historia del torneo ante el conjunto merengue, según las estadísticas de la red "Mister Chip".

Mido fue el primer jugador egipcio en marcar un gol en la historia de la Liga de Campeones, cuando perforó la portería del Real Madrid con la camiseta del Marsella en 2003, convirtiendo a Koïta en el segundo jugador árabe en unirse a esta lista 23 años después.

A los jugadores árabes les precedieron otros cuatro futbolistas que inauguraron el registro de goles de sus países en la competición ante el Real Madrid, y son:

- Tayikistán: Cherevchenko, jugador del Lokomotiv de Moscú, en 2001.

- Costa Rica: Centeno, jugador del AEK de Atenas, en 2002.

- Letonia: Verpakovskis, jugador del Dinamo de Kiev, en 2004.

- Luxemburgo: Thill, jugador del Sheriff Tiraspol, en 2021.

Otra paradoja destaca en la estadística, pues dos de los autores de estos goles estuvieron vinculados al club AEK de Atenas: el costarricense Centeno en 2002 y el mauritano Koïta en 2026.