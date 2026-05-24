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2026-05-17 SC Heerenveen v AFC Ajax - Dutch Vriendenloterij Eredivisie HEERENVEEN, NETHERLANDS - MAY 17: Anton Gaaei of Ajax, Steven Berghuis of Ajax, Sean Steur of Ajax, Goalkeeper Maarten Paes of Ajax, Ko Itakura of Ajax, Youri Baas of Ajax, Jorthy Mokio of Ajax, Mika Godts of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, Davey Klaassen of Ajax, Wout Weghorst of Ajax during 1 minute silence in remembrance of Jappie Vogelzang, Heer van Heerenveen during the Dutch Vriendenloterij Eredivisie match between SC Heerenveen and AFC Ajax at Abe Lenstra Stadion on May 17, 2026 in Heerenveen, Netherlands. Heerenveen Abe Lenstra Stadion Netherlands Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xAndrexWeeningxImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

El jugador del Ajax, muy criticado, responde: «Yo sigo estoico»

Ajax vs FC Utrecht
Ajax
FC Utrecht
Eredivisie
M. Paes

Maarten Paes se convirtió el domingo en el héroe del Ajax al detener los penaltis de Sébastien Haller y Souffian El Karouani en la tanda decisiva contra el FC Utrecht. Gracias a sus paradas, el equipo se clasificó para la fase previa de la Conference League. El entrenador, Oscar García, lo elogió: «No sabía que era un especialista en penaltis, pero ahora sí», declaró a De Telegraaf.

Tras el partido, Paes restó importancia a las críticas que recibió esta temporada: «No han sido fáciles, pero intenté mantener la calma».

Llegó al Ajax este año como segundo portero, pero la lesión de Vitezslav Jaros le abrió la puerta antes de lo previsto. «Asumí mi responsabilidad y, si miras mis últimos partidos, se ve una clara progresión», afirma el internacional indonesio.

El portero de 28 años ha dejado su portería a cero en siete de trece partidos y reconoce: «Hay cosas buenas y aspectos a mejorar, pero eso siempre es así. Con el balón, sin duda, puedo hacerlo mejor». 

Para De Telegraaf, silenció a sus críticos. Su parada a Haller fue lo que más disfrutó. «Puedes repasar cincuenta penaltis que ha marcado, porque casi siempre los mete. Así que tuve que ingeniármelas», explicó. Con una finta a propósito, sorprendió al marfileño.

No se arrepiente de fichar por el Ajax. «Me siento como en casa en Ámsterdam», dijo Paes, que espera completar la pretemporada. Sobre su futuro en la portería, es realista: «Ya veremos. Aportaré todo lo que pueda, dentro y fuera del campo».

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