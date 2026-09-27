Éric García abandonó la concentración de la selección de España después de sentir molestias en su rodilla izquierda durante el calentamiento previo al duelo ante Inglaterra, en un golpe que trastocó los planes del entrenador Luis de la Fuente, pero que no se convirtió en una lesión grave según los exámenes médicos.

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que García se sometió a los exámenes tras sentir las molestias, antes de decidirse su exclusión de la concentración de la selección para evitar cualquier riesgo, con la convocatoria de Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, para sustituirle.

García se preparaba para ser titular ante Inglaterra en Wembley, pero las molestias que sintió durante el calentamiento llevaron al cuerpo técnico a realizar un cambio de última hora, de modo que Marc Pubill participó en su lugar en el once inicial.

Y pese a que los exámenes no revelaron una lesión grave, el cuerpo médico prefirió no arriesgar con el jugador, especialmente con los próximos compromisos de la selección a la vuelta de la esquina, por lo que García regresará al Barcelona durante las próximas horas para completar el seguimiento de su estado.

La decisión representa un alivio para el Barcelona y Hansi Flick, sobre todo porque el defensa español se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en los planes del entrenador alemán desde el inicio de la temporada.

García se ha impuesto como lateral derecho titular con el Barcelona, superando a Jules Koundé en esa posición, después de haber sido titular en 6 partidos de los 6 que ha disputado en LaLiga hasta ahora.

Asimismo, su entendimiento con Lamine Yamal por la banda derecha, junto a su nivel defensivo, ha sido una de las principales razones por las que Flick confía en él, en un momento en el que el Barcelona se prepara para un mes cargado de partidos, que comienza con el enfrentamiento ante el Getafe tras el parón internacional, para luego medirse al Galatasaray, el Real Betis y el Paris Saint-Germain, antes del duelo ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.