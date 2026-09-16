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El jugador de Marruecos busca la nacionalidad egipcia: ¿jugará con Egipto?

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El profesional marroquí espera la respuesta de la FIFA para actuar oficialmente

Fuentes periodísticas egipcias han revelado que un jugador marroquí que milita en la liga egipcia busca obtener la nacionalidad egipcia, con el objetivo de representar a la selección de Egipto a nivel internacional.

Según informó el periodista egipcio Ahmed Abdel Basset, el jugador en cuestión se dirigió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para consultar sobre la posibilidad de representar a la selección egipcia, y espera la respuesta para iniciar los trámites oficiales.

Abdel Basset no mencionó el nombre del profesional marroquí, pero aseguró que el jugador no representó a la selección de Marruecos en partidos de la Copa Africana de Naciones ni del Mundial, sino que solo participó en la Copa Árabe.

El jugador desea saber si su participación en el torneo árabe le impedirá vestir la camiseta egipcia en el próximo periodo.

La selección egipcia se prepara para disputar la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, donde se enfrentará a Angola y Sudán del Sur este mes de septiembre, en la primera y segunda jornadas respectivamente.

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Por su parte, el sitio web marroquí sport7 destacó que el jugador en cuestión es Mahmoud Bentayeg, profesional en las filas del Zamalek.

Bentayeg, de 26 años, se unió a las filas del conjunto blanco en el verano de 2024, procedente del Saint-Étienne francés, y se coronó con 3 títulos: la liga egipcia, la Copa de Egipto y la Supercopa Africana.

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