El jugador del Barcelona cedido a la liga danesa se aferra al sueño de regresar al Barça en el futuro, pese a haber conseguido la oportunidad de jugar como titular en la temporada actual.

Según el diario "Mundo Deportivo", Diego Kochen (20 años) aprovecha su etapa en Dinamarca para hacer crecer su carrera futbolística. El guardameta estadounidense, formado en la academia de La Masia, se ha convertido en jugador titular del Lyngby, y ya ha disputado 810 minutos en la Superliga danesa, al ser titular en los nueve partidos que ha jugado el equipo hasta ahora.

El equipo danés ocupa actualmente la décima posición con siete puntos, pero su situación no impide que Kochen gane fama y experiencia, y garantizar la continuidad era uno de los principales objetivos de su cesión, algo que está logrando hasta el momento.

Pese a jugar de forma continua, el guardameta de 20 años no ha dejado de desear el regreso al Barcelona, pues su etapa en la academia de La Masia y sus entrenamientos con el primer equipo le dejaron una profunda impresión, hasta el punto de que volver al Barça sigue siendo uno de sus mayores sueños.

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Declaró: "Actualmente estoy cedido en el Lyngby, y quiero competir al más alto nivel y dar lo mejor de mí por este club. Pero pertenezco al Barcelona, así que regresar a él es el sueño de todo niño".

Kochen se incorporó al Barcelona en 2019 y fue escalando hasta llegar al primer equipo, aunque no llegó a disputar ningún partido oficial, y tuvo la oportunidad de entrenar con algunas de las mayores estrellas del equipo.

Entre los jugadores con los que entrenó figuran: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Lewandowski. Comentó al respecto: "Es maravilloso estar rodeado de jugadores de este nivel".

También conserva recuerdos inolvidables de las celebraciones del título de Liga en las calles de Barcelona, y añadió: "Fue impresionante ver a toda la ciudad celebrar esta ocasión".

Su desarrollo no se limita únicamente al nivel de clubes, ya que Kochen ha jugado con la selección estadounidense y sigue ganando mayor notoriedad con el combinado de su país.

El guardameta afronta esta nueva etapa con una mentalidad clara y sin preocuparse por su corta edad, pues dijo: "Cuando pisas el césped, la edad desaparece".

El reto ahora consiste en mantener su destacado nivel en el Lyngby, seguir sumando más minutos de juego y continuar evolucionando. Al mismo tiempo, su deseo de regresar al Barcelona sigue siendo una opción sobre la mesa, pese a que el conjunto catalán cuenta con grandes porteros que le complican la tarea de conseguir la oportunidad.