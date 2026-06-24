El jugador, apenas alcanzado el acuerdo, ya vio suficiente y quiere irse del Chelsea cuanto antes

Según BBC Sport, Malo Gusto considera dejar el Chelsea por la llegada de Marco Palestra.

El martes, el club acordó con el Atalanta su fichaje por unos 45 millones de euros.

Gusto, que ya competía con Reece James por el lateral derecho, no ve con buenos ojos la llegada de otro rival y busca salida.

La BBC asegura que el Manchester City está muy interesado y que el Chelsea pide nada menos que 80 millones de euros por sus servicios.

El jugador ve con buenos ojos recalar en el City, donde se reencontraría con Enzo Maresca, destituido de los Blues en enero tras negociar con el club citizen.

La pasada temporada jugó 34 partidos en la Premier League con el Chelsea, marcando dos goles y dando tres asistencias.