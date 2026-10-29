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Rio Ngumoha, el sensacional joven talento del Liverpool, ya piensa en el próximo duelo de Premier League contra el Arsenal tras una victoria de gran importancia en Anfield. El Liverpool selló su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras imponerse al Chelsea en una tensa tanda de penaltis el miércoles por la noche.

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Una noche heroica en Anfield asegura el pase

El ambiente en Anfield alcanzó su punto álgido cuando el Liverpool superó al Chelsea en un agotador encuentro de cuarta ronda que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis. Después de que ambos equipos empataran 1-1 en el tiempo reglamentario, el Liverpool mantuvo la calma y ganó la tanda por 6-5. Este trabajado resultado supone un hito importante en el buen momento que atraviesa el club bajo los focos.

La emocionante victoria amplió a cinco partidos la racha de triunfos del Liverpool en todas las competiciones. Tras superar al equipo londinense, el conjunto de Merseyside se enfrentará en casa al AFC Bournemouth en cuartos de final, en un partido previsto para mediados de diciembre. Al hablar del ambiente en el vestuario tras el pitido final, el joven Rio Ngumoha destacó la alegría colectiva. «Los chicos estaban eufóricos», declaró Ngumoha a Sky Sports. «Creo que fue un buen partido. Jugamos bien, luchamos hasta el final y fue un gran resultado. Estamos contentos de haber pasado a cuartos de final».

La confianza crece antes de medirse al Arsenal

Ngumoha, que se ha convertido en una de las promesas del club que más atención acapara, cree que la racha actual ha inculcado una mentalidad sin miedo en el equipo. El futbolista de 18 años explicó que la plantilla está llena de confianza mientras se prepara para un duelo decisivo en la parte alta de la tabla este fin de semana. La atención ya ha pasado de celebrar el triunfo copero a las exigencias tácticas de la lucha por el título de la Premier League.

Al hablar del excelente estado de ánimo en el AXA Training Centre, el extremo señaló que el equipo espera rendir bien cada vez que salta al campo. «Es excelente. Afrontamos cada partido sabiendo que podemos ofrecer un espectáculo a los aficionados y también llevarnos los tres puntos a casa. Ahora estamos centrados en el gran partido del domingo contra el Arsenal», añadió el joven.

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Confianza en la nueva generación

Andoni Iraola mostró una gran confianza en la profundidad de su plantilla para el partido contra el Chelsea e introdujo siete cambios respecto al equipo que se había enfrentado al conjunto de Xabi Alonso. Ngumoha disputó su sexto partido como titular de la temporada junto a otros jugadores formados en la cantera, como Trey Nyoni, Lewis Koumas y James McConnell. Esta política de rotaciones dio resultado, ya que la joven alineación estuvo a la altura de las experimentadas estrellas del Chelsea durante todo el encuentro.

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Ngumoha agradeció las oportunidades que le brindan el entrenador vasco y su cuerpo técnico. También elogió la vía que permite a los adolescentes tener protagonismo en los partidos del primer equipo. «No puedo agradecer lo suficiente al míster y al cuerpo técnico lo que hacen», dijo. «Y no solo por confiar en mí, sino también en Trey, Koumas y James McConnell hoy. Le demostramos al entrenador por qué confía en nosotros».

Mantener la costumbre de ganar

Mientras el Liverpool prepara su viaje al norte de Londres, la prioridad sigue siendo mantener el alto nivel sin caer en la complacencia. Ngumoha sabe muy bien que, aunque ganar crea adicción, la Premier League plantea un reto mucho mayor. El encuentro contra el Arsenal se considera una prueba decisiva para medir las opciones del Liverpool de conquistar el título esta temporada.

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Ngumoha subrayó la importancia de mantener los pies en la tierra pese a la reciente sucesión de éxitos. «Creo que no hay mejor sensación que ganar partidos, y seguir ganando una y otra vez. La confianza es alta, pero nunca podemos confiarnos demasiado», concluyó.