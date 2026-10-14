El NEC se prepara para el duelo de la Europa League contra el Levski Sofía. El miércoles, un día antes del encuentro con el campeón de Bulgaria, el primer partido en casa del club en la fase principal de una competición europea en 18 años apenas se trató en la rueda de prensa. De Gelderlander cuenta que se habló tanto de Dusan Tadic que el responsable de prensa del club de Nimega se vio obligado a intervenir.

Tadic dio mucho que hablar la semana pasada con su entrevista a NU.nl. En la entrevista, publicada un día antes del partido a domicilio contra el Ajax, el serbio de 37 años criticó el nivel del NEC y llamó al Ajax el club de sus sueños y su «mujer».

Tadic, que recibió una gran ovación en su regreso al Johan Cruyff Arena, molestó con sus palabras a no pocos aficionados del NEC. Por eso, el miércoles fue el tema favorito de los periodistas, según De Gelderlander.

«El responsable de prensa del NEC se vio obligado a intervenir el miércoles por la tarde durante la rueda de prensa del entrenador Dick Schreuder y el capitán Tjaronn Chery. “Volvamos a hablar del partido”, dijo. En ese momento llevaban ya varios minutos hablando de Dusan Tadic».

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«Los periodistas presentes querían saber, sobre todo, cómo había gestionado el club la controvertida entrevista del delantero. Recibió numerosas críticas después de hablar de forma poco halagadora sobre el NEC y sus compañeros», señala De Gelderlander.

«No lo entiendo», dice Schreuder al respecto.«Procuremos empezar bien el partido y que cambie el ambiente, si es que realmente es así».

«Creo que los aficionados deben estar orgullosos de lo que está pasando en este club. No hablo solo de los jugadores, sino también de la directiva, de Marcel Boekhoorn y de todas las personas que trabajan aquí. ¿Por qué iban entonces a pitar a un jugador?».

Tjaronn Chery tampoco entiende muy bien la intención de algunos aficionados del NEC. «No entiendo tanto revuelo. Dusan no es diferente de mí. Ha venido al NEC para elevar el nivel».

«Si ves dónde ha jugado, en el Ajax y el Fenerbahçe, es lógico que quiera que las cosas mejoren. Entiendo lo que quiere decir. Todos han visto el nivel que alcanzamos la temporada pasada. Este año es más bajo, pero queremos volver a ese nivel».

«Esto es fútbol profesional, ¿eh?», continúa Chery poco después. «Se puede esperar que todos den lo máximo de sí mismos. Si alguien señala ciertas cosas, no tiene por qué ser negativo. El NEC ficha a jugadores como Dusan para dar un paso adelante».

«Si dice que quiere ver mejoras, eso es normal, ¿no? Quizá lo vea de otra manera que vosotros, pero, repito, no entiendo en absoluto tanto revuelo», concluye Chery.

Por último, Schreuder subraya que al NEC le vendría bien el apoyo de los aficionados. «No nos ayudará que piten a Tadic, pero no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer».



