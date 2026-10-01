El Ittihad se prepara para el clásico ante Al-Hilal con un partido de "primera categoría"

El club Al-Ittihad decidió recurrir a la Primera División saudí para preparar el esperado clásico contra su rival tradicional, Al-Hilal, en la Roshn Saudi League.

Al-Ittihad visitará a Al-Hilal el próximo 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de Riad, capital de Arabia Saudí, en el partido estelar de la octava jornada de la Roshn League.

Y a 9 días del clásico, el club Al-Ittihad reveló que disputará un partido amistoso contra el club Al-Wehda, que juega en la Primera División saudí, con el fin de prepararse para el enfrentamiento ante Al-Hilal.

El encuentro se celebrará el próximo sábado, una semana antes del clásico, en el estadio del club Al-Ittihad en la ciudad saudí de Yeda.

Al-Ittihad afronta el clásico en busca de una victoria con la que arrebatar el liderato de la tabla de la liga saudí, ya que actualmente ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a solo un punto por detrás de Al-Hilal, que es líder.

Cabe recordar que Al-Ittihad es el único equipo que no ha sufrido ninguna derrota en la actual temporada de la Roshn Saudi League hasta el momento, mientras que Al-Hilal ha perdido un solo partido ante Neom por un contundente 2-0.