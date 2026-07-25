El Al-Ittihad está cerca de regresar con fuerza al actual mercado de fichajes veraniego, después de haber recibido un nuevo respaldo durante las últimas horas.

El periodista saudí Ahmed Al-Ajlan afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en X, que las arcas del Al-Ittihad recibieron un respaldo económico, asegurando que el club cerrará más de una operación antes de la nueva temporada.

El nombre del Al-Ittihad ya se había vinculado con la contratación de varios jugadores, aunque no ha logrado incorporar a ninguno de ellos hasta el momento, ante las limitadas posibilidades económicas con las que cuenta.

El "Decano" desea incorporar jugadores en el centro del campo, ya que negocia con los egipcios Emam Ashour y Marwan Attia, los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat, y los nigerianos Raphael Onyedika y Wilfred Ndidi.

El club saudí perdió al centrocampista brasileño Fabinho, quien abandonó el equipo tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada. Asimismo, los informes apuntan a la posible salida de otras estrellas, como el marroquí Youssef En-Nesyri y el argelino Houssem Aouar.

El Al-Ittihad busca enderezar su rumbo la próxima temporada, después de haber perdido todos los títulos la campaña pasada, ya que terminó quinto en la Liga Saudí, se despidió de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en cuartos de final, y de la Copa del Rey y la Supercopa en semifinales.

Cabe recordar que el primer partido oficial del equipo saudí en la nueva temporada será ante el club emiratí Al-Jazira, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de la Élite, el próximo 11 de agosto.