¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

El Ittihad recupera a su estrella en la búsqueda de su primera victoria asiática

S. Bergwijn
Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Liga de Campeones
Países Bajos
Uzbekistán
Arabia Saudita

¿Lo conseguirán «los Tigres»?

El club Al-Ittihad recuperó a su estrella en su búsqueda de la primera victoria en la presente temporada del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al-Ittihad visita al Navbahor uzbeko pasado mañana lunes, en el estadio de este último, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" señaló que la lista del conjunto de Yeda para el partido registró el regreso del extremo neerlandés Steven Bergwijn, tras recuperarse de la lesión que sufrió recientemente.

Bergwijn sufrió una lesión de gastroenteritis que provocó su ausencia en el partido ante el Al-Diriyah, el pasado viernes, que terminó con la victoria de los "Tigres" por dos goles a cero, en la undécima jornada de la Liga Roshn saudí.

El regreso del extremo es de suma importancia para el Al-Ittihad, especialmente porque no ha logrado ninguna victoria en la Liga de Campeones de Asia de Élite hasta el momento.

El "Decano" empató su primer partido ante el Al-Shamal catarí a un gol, mientras que perdió el segundo encuentro en el estadio Al-Inmaa de Yeda por 2-1 frente al Shabab Al-Ahli emiratí.

Estos resultados negativos han dejado al Al-Ittihad en una situación decepcionante en el torneo asiático, ocupando el undécimo puesto con un punto, mientras que el equipo uzbeko ocupa el séptimo puesto con 3 puntos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google