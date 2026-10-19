El Ittihad cierra el capítulo de Blanes: un acuerdo definitivo pone fin a dos años y medio de polémica

La dirección de la sociedad del club Al Ittihad bajó definitivamente el telón sobre uno de los periodos más polémicos de su estructura deportiva, tras poner fin a su relación contractual con el español Ramón Planes, asesor deportivo, después de una etapa de dos años y nueve meses dentro de los muros del club.

El diario saudí "Al Riyadiah" reveló que la directiva de Al Ittihad alcanzó un acuerdo económico definitivo con Planes, en virtud del cual recibió la totalidad de sus emolumentos, cerrando así oficialmente el expediente de su contrato, al tiempo que esas mismas fuentes apuntan a que su próximo destino será la liga mexicana para afrontar una nueva experiencia.

Esta decisión llegó como último paso en la serie de reestructuración integral que la directiva inició a comienzos del pasado mes de junio, cuando tomó la sorpresiva decisión de apartar a Planes del cargo de director deportivo y convertirlo en asesor deportivo con atribuciones limitadas, encomendando a su compatriota Frank Carbó las funciones de director deportivo.

Aquel movimiento había estado precedido por semanas en las que se produjo una congelación total de las atribuciones ejecutivas de Planes dentro de los muros de "El Decano", antes de que la nueva estructura fuese aprobada oficialmente para el gigante saudí.

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Planes, de 58 años, había llegado a Yeda en enero de 2024 procedente del Real Betis español para dirigir los asuntos deportivos del primer equipo, con un nutrido historial de experiencias europeas en el Barcelona y el Real Betis.

Al Ittihad vivió durante la etapa del español dos temporadas totalmente contrapuestas en cuanto a resultados: en su primer curso, dirigió la estructura que se coronó con un doblete histórico al sumar los títulos de la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Eso ocurrió antes de que el equipo retrocediera la temporada pasada para terminar la liga en el quinto puesto, despedirse de la Copa del Rey y de la Supercopa en semifinales, y de la Liga de Campeones de Asia Élite en cuartos de final, resultados que aceleraron la decisión de reestructurar y de cerrar su etapa.



