La selección de Egipto sub-17 escribió una nueva página histórica tras proclamarse campeona de la Copa del Golfo Arábigo sub-17 por primera vez en su historia.

Catar albergó la decimocuarta edición de la Copa del Golfo Arábigo sub-17 desde el pasado 17 de octubre, con la participación de 10 selecciones, entre ellas 8 del Golfo, además de Egipto y China como invitadas.

Pese a que participó como invitada de honor, la selección de Egipto sub-17 logró coronarse campeona del torneo del Golfo tras imponerse con holgura a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos en la final por 3-1.

Esta se convirtió en la primera ocasión en la que una selección ajena al Golfo consigue proclamarse campeona del torneo, en un logro histórico sin precedentes.

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El torneo del Golfo de categorías inferiores se había disputado 13 veces antes de la edición actual, con predominio de la selección de Arabia Saudí, que conquistó el título en 6 ocasiones, frente a las 4 de la selección de los Emiratos Árabes Unidos y las 3 de la selección del Sultanato de Omán.

Los jóvenes de Egipto ofrecieron grandes actuaciones en el torneo del Golfo, ya que lograron ganar todos sus partidos en la fase de grupos, además de la contundente victoria ante China por cuatro goles a cero en las semifinales.

La selección egipcia se prepara para participar en la Copa del Mundo sub-17 que acogerá Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre del presente año.

Egipto se encuentra en el Grupo A del Mundial sub-17, junto a la selección anfitriona de Catar, además de Panamá y Grecia.