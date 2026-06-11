El internacional juvenil Finn van Breemen ha conseguido un gran fichaje tras una racha de mala suerte

Finn van Breemen jugará las próximas cuatro temporadas en el FC Famalicão. Según Voetbal International, el club portugués pagará 1,5 millones de euros al FC Basilea por el defensa de 23 años.

Nacido en Pijnacker, mide 1,93 m y es zurdo, lo que le aporta un perfil interesante.

El ADO Den Haag lo vendió al Basilea en 2023, tras solo 22 partidos oficiales, por un millón de euros.

Tras debutar con la sub-21 de Países Bajos, una grave lesión frenó su progresión.

En total, disputó 52 partidos, marcó 3 goles y dio 4 asistencias con el Basilea.

Podría haber sido una opción para la VriendenLoterij Eredivisie, pero prefiere la Liga Portugal.

En el Famalicão sustituirá a Justin de Haas, quien, con 26 años y procedente de Zaandam, fichará por el Valencia como agente libre.