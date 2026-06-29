El internacional holandés Crysencio Summerville podría cambiar de club dentro de Londres

Crysencio Summerville, extremo de 24 años del West Ham United y la selección holandesa, interesa al Chelsea y al Tottenham, según The Guardian.

Los Hammers descendieron la temporada pasada y, por motivos económicos, deben dejarlo marchar. Summerville tiene contrato en Londres hasta mediados de 2029.

No obstante, el extremo de Róterdam podría permanecer en la capital inglesa. Chelsea y Tottenham se han sumado al interés previo de Manchester United y París Saint-Germain.

El Chelsea también sigue a Jarrod Bowen (29), mientras que el Tottenham se centra solo en el holandés.

El West Ham pediría al menos 50 millones de euros por Summerville, quien en sus primeros cinco partidos internacionales con la selección holandesa sumó dos goles y dos asistencias.

Hace dos años, el West Ham pagó casi 30 millones de euros al Leeds United por él.

El canterano del Feyenoord ha disputado 56 partidos con el West Ham, en los que ha marcado ocho goles y dado siete asistencias.