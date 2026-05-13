El internacional holandés, con 19 partidos, quiere retirarse en la Keuken Kampioen Divisie

Patrick van Aanholt (35) se muestra dispuesto a volver al FC Den Bosch. Así lo ha afirmado el jugador, que ha sido internacional con la selección holandesa en 19 ocasiones, en el programa Sport Talk de DTV Nieuws.

El defensa, nacido en 's-Hertogenbosch, se formó en la cantera de los Blue White Dragons entre 2003 y 2005.

Después pasó a la cantera del PSV y luego jugó en importantes clubes de Inglaterra y Turquía.

Actualmente es suplente en el Sparta Rotterdam y su contrato, a punto de expirar, no se renovará.

Considera la opción, pero con condiciones claras: «Todo debe encajar. Quiero jugar uno o dos años más, mientras mi cuerpo aguante, pero el proyecto tiene que convencerme».

«He escuchado comentarios de Danny Verbeek y de dentro del club de que el equipo aún está un poco perdido. Si voy, debo sentirme como en casa», afirma Van Aanholt, quien concluye con determinación: «Empecé en el Den Bosch y sin duda terminaré mi carrera allí».

Esta temporada en la Eredivisie ha jugado 718 minutos, marcando un gol y dando tres asistencias en trece partidos.