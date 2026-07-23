Mark van Bommel está a punto de convertirse en el nuevo seleccionador de Bélgica, pero a su alrededor también deberá formarse un cuerpo técnico. Según Het Nieuwsblad, Maarten Martens debe ser uno de sus asistentes, al igual que Boudewijn Zenden.

Martens (42) está sin trabajo, tras su despido del AZ en enero. Después de una serie de resultados decepcionantes, fue destituido allí. Es posible que ese periodo llegue pronto a su fin, si se une al cuerpo técnico de Van Bommel.

Aunque Martens es en realidad entrenador principal, y a principios de este año todavía estaba en la órbita del Anderlecht, ahora continuará su carrera como asistente en la selección belga. Como jugador, Martens vistió en nueve ocasiones la camiseta de los Diablos Rojos, aunque la última fue en 2010. Por eso, se quedó a las puertas de formar parte de la ‘Generación Dorada’ de Bélgica.

Además, Het Nieuwsblad espera que ese cuerpo técnico esté compuesto principalmente por neerlandeses. Uno de los nombres que ahora se menciona con insistencia es el de Zenden. El exinternacional neerlandés, con 54 partidos con Países Bajos, trabajó anteriormente, entre otros, en el PSV, cuando Van Bommel era allí entrenador principal.

Una gran ventaja de incorporar a Zenden al cuerpo técnico es que todavía habla bastante bien francés, desde su etapa en el Olympique de Marsella. Van Bommel aún no dispone de esas capacidades, aunque sí está dispuesto a mejorar notablemente su francés para convertirse en seleccionador.

El nombramiento de Van Bommel parece que va a anunciarse oficialmente en los próximos días. Para el técnico de 49 años hay preparado un contrato hasta 2028, en el que Bélgica quiere aspirar a lo máximo en la Eurocopa.

Su hijo, Ruben van Bommel, ya dejó entrever que no espera más problemas. “¿Cuándo se emite esto?”, dijo entre risas ante la cámara de ESPN. “Si todo va bien, saldrá adelante. Y si no, tendrás que recortar esto.”