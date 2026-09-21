También en Alemania se vive con mucha expectación el primer partido del nuevo seleccionador. El jueves, Jürgen Klopp afronta de inmediato una tarea complicada, con el encuentro de la Nations League ante la selección neerlandesa en el Johan Cruijff ArenA. Bild advierte expresamente a Klopp sobre un internacional de los Países Bajos.

Para ello, señala el Manchester City - Sunderland, que el pasado fin de semana terminó 5-3. «El hombre del partido no fue otro que Brian Brobbey, que marcó un hat-trick para el Sunderland. Cuidado, Klopp. ¡La estrella neerlandesa está en plena forma y le encanta marcar!», escribe Bild.

«Así que cuando Klopp debute el jueves contra Países Bajos, ¡la selección alemana tendrá que estar alerta! Brobbey es uno de los seis atacantes que el nuevo seleccionador Xavi ha convocado para la Nations League».

También Sport1 está impresionado. «¡Qué actuación!», se puede leer en el canal deportivo alemán. «El exjugador del Leipzig Brian Brobbey causó un gran revuelo en la Premier League. El delantero de 24 años marcó los tres goles del Sunderland contra el Manchester City, aunque no pudo evitar la derrota».

Parece realista que Brobbey tenga el jueves un puesto en el once titular con Xavi. Donyell Malen era la primera opción para la posición de delantero centro, pero se cayó a última hora. Mexx Meerdink fue convocado como sustituto de Malen, pero todo apunta a que Brobbey será titular.

En Alemania aún no habrán olvidado el partido de la Nations League contra la selección neerlandesa de hace dos años. Entonces, Jonathan Tah, en particular, tuvo mucho trabajo con Brobbey, que aquel día disputó una de sus mejores internacionalidades hasta la fecha. Aquel duelo terminó 2-2.

El jueves podría producirse un reencuentro con Tah, que está en la convocatoria alemana para los partidos contra Países Bajos y Grecia. Nico Schlotterbeck, que hace dos años también ya estaba, igualmente forma parte de la lista.