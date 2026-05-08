El internacional, con 149 partidos a sus espaldas, se muestra muy rotundo: «Sin duda, quiero volver al Ajax»

Christian Eriksen se muestra receptivo a fichar por el Ajax, según declaró en un evento de Ajax Life.

En un vídeo se ve cómo Eriksen, que ahora lucha contra el descenso con el VfL Wolfsburgo, responde a Siem de Jong y al presentador Rob van Rossum sobre un posible regreso al Ajax.

«Sí. Claro que lo quiero», responde sin dudarlo. Tiene contrato en Alemania hasta mediados de 2027.

A sus 34 años, esta temporada ha marcado tres goles y dado ocho asistencias en 29 partidos con el Wolfsburgo.

El equipo ocupa el decimosexto puesto y, de momento, se salva, aunque el decimoséptimo, el St. Pauli, suma los mismos puntos pero con peor diferencia de goles. En la última jornada se verán las caras.

En su etapa anterior con el Ajax disputó 163 partidos, marcó 32 goles y dio 65 asistencias. También jugó en el Tottenham Hotspur y el Manchester United, y con Dinamarca suma 149 encuentros.