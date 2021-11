El intermediario entre el Barça y Nicestream niega que Bartomeu pidiera difamar en redes

Jaime Malet negó rotundamente ante la juez de Instrucción número 13 de Barcelona que Josep Maria Bartomeu, en la única reunión que mantuvo con el propietario de Nicestream, pidiese crear perfiles en las redes sociales ni difamar a nadie del entorno del Barcelona, tal y como han explicado a Goal fuentes jurídicas. El propietario de Telampartner admitió haber intermediado entre el club blaugrana y la empresa latinoamericana, habiéndole recomendado al mismo Bartomeu la contratación de sus servicios de monitoreo y reputación digital. Telampartner, por esa intermediación, cobró un 15% del acuerdo entre el club y Nicestream, un total de 382.000 euros según los números aportados por los Mossos d'Esquadra.

Malet es el primer testigo que declara ante la jueza Alejandra Gil tras las declarciones de Óscar Grau, ex CEO del Barcelona; Román Gómez Ponti, ex jefe de los servicios jurídicos; y Carlos Ibáñez, el propietario del conglomerado de empresas Nicestream con las que firmó el Barça; todos ellos investigados junto a Josep Maria Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, por presunta administración desleal y corrupción entre particulares dentro en el marco del nombrado Barçagate. Estos dos últimos se negaron a declarar tras su detención el 1 de marzo de 2021.

El intermediario, director de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Barcelona y muy próximo a la política anti-independentista, reconoció la existencia de un documento -encontrado por los Mossos en su sede- en el que se detallaba una estrategia electoral para interferir en las elecciones a la presidencia del Barça desgastando a algunos candidatos. Todo ello, en base a un censo de socios del que Nicestream disponía, según los Mossos, algo que Malet no llegó a reconocer. Según el mismo empresario, Ibáñez le pidió contactos con candidatos a la presidencia para los que podía llegar a trabajar, ya que la actividad profesional del uruguayo era, en parte, la intervención en campañas electorales. Malet no conocía a ningún candidato y la propuesta no llegó a fructificar, aseguró.

Preguntado por el fraccionamiento de los contratos, Jaime Malet aceptó que la petición para dividir los más de un millón de euros anuales fue del cliente, es decir, del FC Barcelona. El club decidió fragmentar el pago en partes de menos de 200.000 euros, una cifra que evitó los controles internos de la entidad y que eludió a los miembros de la junta directiva. Además, cuestionado sobre los correos electrónicos iniciales de Carlos Ibáñez, en los que le presentaba un proyecto de protección digital para Josep Maria Bartomeu, Malet ha declarado no acordarse de dichos correos.