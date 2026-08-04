Ayase Ueda está en el punto de mira del Ipswich Town, según informa FR12 siguiendo a fuentes inglesas. El japonés puede salir del Feyenoord si llega la oferta adecuada.

La temporada pasada, Ueda fue el máximo goleador de la Eredivisie, pero por ahora el interés por él avanza lentamente. El Ipswich podría cambiar eso: el recién ascendido está buscando un delantero con experiencia.

Según los ingleses, Ueda encaja en ese perfil. El delantero de 27 años todavía tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028, pero el club de Róterdam colaborará con su salida. De hecho, el fichaje de Nacho Ferri ya apunta a la marcha de Ueda.

El Ipswich todavía no ha presentado una oferta oficial al director deportivo Dévy Rigaux, aunque eso podría cambiar pronto. Transfermarkt considera que Ueda cuesta actualmente veinte millones de euros.

En el Ipswich, Ueda puede competir, entre otros, con Chuba Akpom. El delantero fue cedido la temporada pasada por el Ajax y, tras el ascenso a la Premier League, se ejecutó la opción de compra obligatoria. El entrenador Gary O’Neil ya dejó claro que está satisfecho con Akpom. Además, Emersonn ya fue fichado anteriormente este verano como nuevo delantero.

Ueda no solo llamó poderosamente la atención de clubes del extranjero la pasada temporada de la Eredivisie, sino también durante el Mundial. Jugó los cuatro partidos con Japón y marcó dos goles.

Ueda puede formar una buena dupla en el Ipswich con Daizen Maeda. El extremo izquierdo japonés fue traspasado desde el Celtic por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.