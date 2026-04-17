El Inter ya casi tiene asegurado el Scudetto tras una contundente victoria

Inter está a punto de asegurar el Scudetto. El viernes venció con comodidad al Cagliari en su campo y quedó a pocos puntos del título.

Federico Dimarco aprovechó un rebote y disparó, pero un defensa del Cagliari sacó el balón sobre la línea.

Luego el Inter pidió penal por una falta sobre Henrikh Mkhitaryan, pero el árbitro no lo concedió.

En la segunda parte llegó el 1-0: Dimarco entró al área y centró raso para que Thuram marcara en el segundo palo.

Cuatro minutos después, tras un lío en el área, el balón llegó a Nicolo Barella, quien disparó potente al ángulo izquierdo.





En el descuento, Piotr Zielinski recibió de Denzel Dumfries y cerró la goleada con un disparo al ángulo: 3-0.

El Inter suma 78 puntos tras 33 jornadas; el Nápoles, segundo con 66, aún debe jugar este fin de semana. Al Inter le quedan 5 partidos.