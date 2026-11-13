El Inter también se interesa por Endrick. Trevisani: «Interesa; si pueden incorporarlo, lo hacen»

El nombre de Endrick es, sin duda, el que más atención despierta y el que más ilusiona a las grandes de nuestro campeonato de cara al mercado de fichajes. Si las circunstancias llevan de nuevo al delantero brasileño a salir del Real Madrid durante el próximo mercado de invierno, Roma y AC Milan se disputarán su fichaje, como ya hicieron este verano. Pero no hay que olvidar a otro rival italiano: el Inter.
LA CONFIRMACIÓN: El periodista Riccardo Trevisani confirmó el interés del Inter en los micrófonos de Radio Mana Mana Sport y reiteró que Endrick también está en su órbita: «Recordad que Endrick no solo interesa a la Roma: también gusta en Milán y despierta el interés del Inter y del AC Milan. No será fácil, para empezar, sacarlo del Real Madrid y después llevarlo a la Roma, si se da el caso. En cuanto al Inter, tened en cuenta que Lautaro lleva un mes de baja y aún no hay fecha para su regreso, Thuram se pierde dos o tres meses cada temporada y Bonny está un poco por debajo del nivel de los tres primeros: si pueden reforzarse, lo harán».
¿UN QUINTO DELANTERO?: Por ahora, el Inter sostiene oficialmente que da por cerrada su delantera de cara a enero. Los cuatro delanteros son suficientes y, en caso de necesidad, Mkhitaryan puede desempeñar ese papel. Sin embargo, varios representantes siguen proponiendo a sus jugadores al Inter y a su nuevo director deportivo, Dario Baccin. De hecho, fue el propio Cristian Chivu quien planteó la posibilidad de incorporar a un quinto delantero. Ante una oportunidad como la de Endrick, que por sus características técnicas y su coste podría representar una inversión importantísima para el presente y el futuro, la situación podría cambiar. Más aún si con ello se perjudica a la competencia.