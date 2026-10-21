El Inter sumó este miércoles, con mucho sufrimiento, sus primeros puntos de la temporada en la Liga de Campeones. Se quedó con diez hombres en casa tras la expulsión de Alessandro Bastoni, pero ganó 1-0 gracias a un gol de Carlos Augusto.

El Inter empezó bien el partido y pudo adelantarse pronto tras un grave error del Shakhtar en la salida de balón, pero el portero Dmytro Riznyk desvió por muy poco el remate de Marcus Thuram.

Durante el resto de la primera mitad, los italianos tuvieron una ligera superioridad, aunque apenas generaron ocasiones claras. Hakan Calhanoglu disparó ligeramente por encima del larguero y Ange-Yoan Bonny volvió a poner a prueba los reflejos de Riznyk. Por parte del Shakhtar, Valeriy Bondar y Oleg Ocheretko estuvieron cerca de abrir el marcador.

Tras el descanso, el juego del Inter siguió siendo muy pobre. El Shakhtar resistía sin dificultades y la frustración crecía en el equipo de Cristian Chivu. En el minuto 69, Alessandro Bastoni vio su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo.

Arda Turan y su equipo ganaron confianza al verse con un hombre más sobre el terreno de juego. Sin embargo, los visitantes sufrieron un duro revés a falta de un cuarto de hora: Carlos Augusto culminó un contraataque realmente espectacular para poner el 1-0 a favor del Inter.

A partir de entonces, el Inter solo tenía un objetivo: conservar los tres puntos. Y lo consiguió. Newerton y Mykola Matvienko aún dispusieron de ocasiones claras, pero el Inter resistió.

El Inter suma así sus primeros puntos y visitará al Feyenoord en De Kuip en la próxima jornada.