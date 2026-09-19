El gran duelo de la Serie A entre AS Roma e Inter no dejó vencedor este sábado por la noche. En el Stadio Olimpico, la Roma dominó la primera parte y se fue al descanso con un merecido 2-0 gracias a un doblete de Manu Koné. En la segunda mitad, el Inter fue claramente superior y logró rescatar un empate gracias a su hombre gol Lautaro Martínez: 2-2. Ambos equipos suman ahora trece puntos tras cinco partidos, un registro que este fin de semana pueden igualar Como y Lazio.

La Roma, donde Donyell Malen fue titular a diferencia de Devyne Rensch y Marten de Roon, se mostró efectiva de inmediato. Paulo Dybala puso el balón con precisión al segundo palo, donde encontró a Nahuel Molina. Tras el centro del argentino, Koné acabó rematando entre las piernas de Manuel Akanji y, tras tocar en el guante de Josep Martínez, marcó el 1-0.

Al Inter le costó entrar en el partido en el arranque, en una fase en la que Nicolò Barella no se hizo ningún favor al ver una amarilla absurda por protestar al árbitro Davide Massa. Gracias a una mala salida de balón de Federico Dimarco, la Roma tuvo pronto otra ocasión. Sin embargo, Dybala decepcionó al mandar por encima del larguero un disparo con la izquierda desde la frontal del área.

La Roma siguió siendo el equipo más peligroso, aunque sus llegadas no se traducían de inmediato en grandes ocasiones. El primer disparo de Malen, tras girarse dentro del área, se marchó por encima de la portería. En la otra área, el Inter tuvo de repente su primera gran ocasión por medio de Yann Bisseck, que se había incorporado al ataque y fue más rápido que Mario Hermoso. El alemán, sin embargo, no logró superar a Mile Svilar, que salió muy bien de su portería.

El Inter tomó la iniciativa en esa fase y tuvo una gran ocasión por medio de Lautaro, que mandó por encima de la portería un centro de Dimarco en el segundo palo. Fue un fallo caro del argentino, que poco después vio cómo en la otra portería llegaba el 2-0. Koné pareció empujar primero en posición de fuera de juego, pero en realidad estaba por detrás del balón cuando Gianluca Mancini lo desvió.

También tras el descanso, el duelo siguió siendo en gran parte espectacular y de alto nivel. Todo empezó nada más reanudarse el juego, ya que el Inter no necesitó ni un minuto para meterse de lleno en el partido. Marcus Thuram encontró a Lautaro, que no dio opciones a Svilar con un potente disparo a la escuadra lejana.

Tanto la Roma como el Inter tuvieron excelentes oportunidades para golpear en la fase posterior, aunque los visitantes fueron más fuertes y la Roma se buscó los problemas al echarse atrás. Después de que el Inter desperdiciara varias oportunidades, Malen debió marcar en la otra portería, de no ser porque su potente remate tras girarse impactó de lleno en la cara de Martínez.

En la recta final, el Inter apretó y, poco después de que Lautaro estrellara un remate cercano en el larguero, el argentino acabó encontrando el premio al recibir demasiado tiempo y espacio dentro del área y, tras controlar con el muslo, marcar con ayuda del guante de Svilar. En los últimos minutos, el Inter también estuvo cerca del 2-3. Thuram sorprendió a Svilar, que vio con alivio cómo el intento del francés se marchaba botando a medio metro de su portería.



