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El Inter ha asegurado oficialmente la continuidad a largo plazo de Carlos Augusto con una importante renovación de contrato. El acuerdo premia la polivalencia táctica y la regularidad del brasileño, que llegó de Monza y ha rendido a gran nivel a las órdenes de Cristian Chivu desde su llegada a San Siro.

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El Inter asegura la continuidad de Carlos Augusto

El Inter ha dado un paso decisivo para retener a uno de sus jugadores más fiables al confirmar que Augusto ha firmado una renovación de contrato de tres años. El acuerdo, cerrado en la sede del club el jueves 26 de noviembre, prolonga su estancia en Milán hasta junio de 2031 y añade tres temporadas a su anterior contrato, que expiraba en 2028.

El jugador de 27 años expresó su enorme satisfacción tras concluir las negociaciones y comprometer los mejores años de su carrera con el vigente campeón de Italia. «Estoy contento. Llevaba mucho tiempo esperando esta renovación. Devolveré la confianza que han depositado en mí de la mejor manera posible», afirmó el defensa brasileño.

Su polivalencia táctica resulta fundamental

Su representante, Giuseppe Riso, también estuvo presente en la firma y destacó la creciente importancia del jugador en la plantilla de Chivu. «El objetivo era que se le reconociera con un nuevo estatus, merecido por sus grandes actuaciones. Nadie puede prescindir de él», añadió Riso, subrayando el rápido ascenso del carrilero en la jerarquía del Inter.

Desde el inicio de la campaña actual, Augusto se ha convertido en una pieza fundamental del Inter gracias a su polivalencia. Ha demostrado ser igual de eficaz como central izquierdo, posición en la que suele suplir a Alessandro Bastoni, y como centrocampista por la izquierda, en sustitución de Federico Dimarco.

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Su éxito en el club le abre las puertas de la selección

Esta temporada también ha destacado de cara a portería: Augusto ha marcado dos goles en 10 partidos de la Serie A y otros dos en cuatro encuentros de la Champions League, incluido uno en la derrota del Inter por 2-1 ante el Real Madrid en Madrid. Desde su llegada al Inter en 2024, el brasileño ha disputado 156 partidos con el club, en los que ha anotado 10 goles y repartido 15 asistencias entre todas las competiciones.

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El alto nivel que el defensa ha mantenido de forma constante no ha pasado desapercibido fuera de Italia y ha llamado la atención de la selección brasileña. Su progresión en San Siro le valió una convocatoria con el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, y participó en la derrota de Brasil por 3-2 ante Japón durante el último parón de selecciones, otra muestra de su creciente importancia a nivel internacional.

Los títulos de Augusto con el Inter

Desde su llegada al Inter, Augusto ha cosechado numerosos éxitos con el club: ha ganado dos títulos de la Serie A, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia. También alcanzó la final de la Champions League, competición en la que terminó subcampeón.

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El Inter ocupa actualmente la tercera posición de la Serie A con 29 puntos, a solo tres del líder, la Lazio. El equipo de Chivu intentará recortar distancias con el primer puesto cuando reciba al Genoa en San Siro el sábado.