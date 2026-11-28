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El Bate Borisov desciende a la segunda división bielorrusa por primera vez en su historia.

Un penalti marcado por Aleksandr Butko a un minuto del 90 frustra la victoria en casa en la última jornada de Liga ante el Isloch, que empata 1-1 tras ir por detrás desde el minuto 77 por un gol en propia puerta de Andrey Makarenko.

Así, el equipo local termina el campeonato en el penúltimo puesto, con 25 puntos en 30 jornadas, a dos de la salvación.

Su entrenador es Vitaliy Rogozhkin, exlateral izquierdo que jugó en Italia en el Siena en la temporada 2001/2002, en Serie B.

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El Bate Borisov llegó a jugar en Europa: primero en la Copa de la UEFA en 1999 con el centrocampista Alexander Hleb (ex del Arsenal) y el delantero Vitaly Kutuzov (ex del Milan), y después en la fase de grupos de la Champions League en 2008 ante el Real Madrid, la Juventus y el Zenit de San Petersburgo. Logró sus primeros puntos precisamente contra la Juventus (2-2 en casa y 0-0 fuera).

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Al año siguiente llegó su primera victoria en la fase de grupos de la Europa League, por 2-1 en casa contra el AEK de Atenas el 22 de octubre de 2009. Después ganó al Everton a domicilio por 1-0.

También hay 4 enfrentamientos contra el Milan: 2 en la Copa de la UEFA en 2001 y 2 en la Champions League en 2011, con 3 victorias del Milan y un empate a 1-1.

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En 2011, el Bate Borisov llegó a dieciseisavos de final de la Europa League y fue eliminado por el Paris Saint-Germain tras dos empates, por la regla que daba valor doble a los goles fuera de casa en caso de igualdad.

En Europa, estos equipos nunca han descendido a segunda división: Inter (Italia); Athletic de Bilbao, Barcelona y Real Madrid (España); Benfica, Oporto y Sporting de Lisboa (Portugal); Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven y Utrecht (Países Bajos); Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray (Turquía); Panathinakos, PAOK de Salónica y Olympiakos (Grecia); Estrella Roja (Serbia); Aberdeen y Celtic (Escocia); Dinamo de Kiev (Ucrania).

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En el resto del mundo, ocurre lo mismo en Sudamérica con Boca Juniors (Argentina), Flamengo y San Paolo (Brasil), Colo Colo (Chile), Nacional y Penarol (Uruguay).