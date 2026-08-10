El Inter italiano no ha izado la bandera blanca en la carrera por fichar al francés Moussa Diaby, ya que el club italiano prepara una nueva oferta para convencer al club saudí de renunciar a su extremo durante el mercado veraniego en curso.

Según el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", el primer intento del Inter, que ascendió a 20 millones de euros más la carta del centrocampista albanés Kristjan Asllani, no fue aceptado por la directiva del club de Yeda, que rechazó la idea de incluir a un jugador en el trueque.

El Inter coloca el fichaje de un extremo derecho al frente de sus prioridades en las tres últimas semanas del mercado de fichajes, y Diaby, de 27 años, sigue encabezando la lista de sus objetivos, después de que fracasara un intento anterior por incorporarlo el pasado enero.

El movimiento del Nerazzurri coincide con la entrada del Bayer Leverkusen alemán en las negociaciones, ya que el club alemán se mostró dispuesto a presentar una oferta puramente económica sin intercambio, aunque el jugador francés no ha mostrado hasta ahora entusiasmo por la idea de regresar a su antiguo equipo, en el que jugó entre 2019 y 2023 antes de su traspaso al Aston Villa.

Las dudas de Diaby brindan una nueva oportunidad al Inter para volver con fuerza a la mesa de negociaciones, ya que los responsables del club italiano planean elevar el valor de su oferta económica en un último intento por convencer al club saudí.

Los próximos días, hasta mediados de agosto, podrían ser decisivos para determinar el destino de la operación, ya que el entrenador Cristian Chivu desea cerrar el asunto del extremo derecho que espera desde hace mucho tiempo.

Esta insistencia llega ante el vacío evidente que dejó la salida del neerlandés Denzel Dumfries, y tras el fracaso de dos intentos por reforzar la posición en un solo mes, con lo que el fichaje de un extremo especializado se convierte en una prioridad máxima.

Durante la pretemporada, Chivu recurrió a Luis Henrique y Andy Diouf en la banda derecha, y Diouf fue el que más participó, logrando marcar varios goles, el último de ellos ante el Juventus en el amistoso de Perth, pese a que confirmó que esta no es su posición original; se trata de una solución temporal que no ha cambiado los planes del Inter de buscar un extremo derecho puro, y Diaby sigue siendo su primer objetivo.