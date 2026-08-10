El Inter italiano no ha izado la bandera blanca en la carrera por fichar al francés Moussa Diaby, ya que el club italiano prepara una nueva oferta para convencer al Al-Ittihad saudí de desprenderse de su extremo durante el actual mercado estival.

Según el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", el primer intento del Inter, que ascendió a 20 millones de euros más el pase del centrocampista albanés Kristjan Asllani, no fue aceptado por la directiva del club yidauí, que rechazó la idea de incluir a un jugador en la operación de intercambio.

El Inter sitúa el fichaje de un extremo derecho al frente de sus prioridades en las tres últimas semanas del mercado de fichajes, y Diaby, de 27 años, sigue encabezando la lista de sus objetivos, después de que fracasara un intento anterior por ficharlo el pasado enero.

El movimiento del Nerazzurri coincide con la entrada del Bayer Leverkusen alemán en las negociaciones, ya que el club alemán se ha mostrado dispuesto a presentar una oferta puramente económica sin intercambio, si bien el jugador francés no ha mostrado hasta ahora entusiasmo por la idea de regresar a su antiguo equipo, en el que jugó entre 2019 y 2023 antes de su traspaso al Aston Villa.

La indecisión de Diaby concede una nueva oportunidad al Inter para volver con fuerza a la mesa de negociaciones, ya que los responsables del club italiano planean elevar el importe de su oferta económica en un último intento por convencer al Al-Ittihad.

Los próximos días, hasta mediados de agosto, podrían ser decisivos para determinar el destino de la operación, ya que el entrenador Cristian Chivu desea cerrar el asunto del extremo derecho que lleva esperando desde hace mucho tiempo.

Esta insistencia llega en medio del evidente vacío que dejó la marcha del neerlandés Denzel Dumfries, y tras el fracaso de dos intentos por reforzar la posición en un solo mes, lo que convierte el fichaje de un extremo especializado en una prioridad máxima.

Durante la pretemporada, Chivu recurrió a Luis Henrique y Andy Diouf en la banda derecha, y Diouf fue el más utilizado y logró marcar varios goles, el último de ellos ante el Juventus en el amistoso de Perth, a pesar de haber asegurado que esa no es su posición natural. Se trata de una solución temporal que no ha cambiado los planes del Inter de buscar un extremo derecho puro, con Diaby como su principal objetivo.