El Inter sumó este miércoles tres puntos en la Serie A. El vigente campeón de liga se salvó en varias ocasiones ante el colista Venezia, que no supo apretar el gatillo y acabó perdiendo 0-2 en los minutos finales por dos goles en propia puerta. El Inter iguala ahora a puntos (25) al colíder Lazio.

El Inter no hizo demasiado por abrir el marcador en la primera parte. Además, el portero del Venezia, Filip Stankovic, respondió cuando tuvo que intervenir ante las ocasiones del Inter.

En cualquier caso, fue una noche especial para el exguardameta del Volendam. El serbio se enfrentó a su hermano Aleksandar Stankovic, que fue titular en el centro del campo del Inter. Pero tampoco él pudo marcar para el Inter antes del descanso.

El Inter incluso se libró cuando se anuló por fuera de juego un gol de Lion Lauberbach. Lauberbach volvió a estar cerca después, pero su remate, tras tocar en el portero Ivan Provedel, se estrelló en el larguero.

A mediados de la segunda parte, el Venezia tuvo una ocasión inmejorable para adelantarse. Akor Adams superó la trampa del fuera de juego y puso un excelente centro para Gianluca Busio, que, libre de marca y a unos diez metros de la portería, mandó el balón muy por encima del larguero y volvió a perdonar al Inter.

Después, el propio Adams estuvo cerca de marcar: definió con acierto, pero estaba en fuera de juego por medio metro. En los minutos finales, el Inter apretó más y pudo adelantarse por medio de Marcus Thuram. Su cabezazo se marchó a centímetros del poste.

En el minuto 80, el Inter acabó poniéndose por delante. Pese a una presunta falta de Carlos Augusto, Thuram pudo continuar la jugada y Matías Moreno introdujo deslizándose en su propia portería un centro que no parecía peligroso: 0-1.

El Venezia quedó tocado y encajó poco después el 0-2. Redouan Halhal (Venezia) desvió con el hombro hacia su propia portería un saque de esquina de Hakan Çalhanoglu. El Venezia no fue capaz de volver a meterse en el partido en los minutos finales y sigue, por tanto, como colista de la Serie A.