Compartir Sigue a GOAL en Google

Hakan Calhanoglu y el Inter han iniciado oficialmente las negociaciones para renovar su contrato, y ambas partes quieren llegar a un acuerdo antes de Navidad. Sin embargo, el centrocampista turco y el club de la Serie A deberán superar importantes obstáculos económicos antes de cerrar el acuerdo.

Anuncios

Se abren las negociaciones para renovar el contrato

El Inter y Calhanoglu han iniciado oficialmente las negociaciones para firmar un nuevo contrato en el Giuseppe Meazza. Según se informa, ambas partes desean prolongar su exitosa relación y evitar cualquier incertidumbre futura.

Según La Gazzetta dello Sport, el acuerdo podría alcanzarse incluso antes de Navidad. Sin embargo, las dos partes deben encontrar primero un punto de acuerdo sobre las condiciones económicas del centrocampista. El contrato actual del jugador de 32 años vence en junio de 2027. Actualmente cobra unos 6,5 millones de euros netos por temporada en el club italiano.

El malestar surgido durante la gira de pretemporada

Estas nuevas conversaciones llegan tras un periodo de cierta tensión entre el jugador y el club. Durante la gira de pretemporada del Inter por Australia en agosto, Calhanoglu expresó públicamente su sorpresa por la falta de avances hacia una renovación.

El centrocampista insistió en que sigue muy vinculado al Inter, a la ciudad de Milán y a la afición. No obstante, dejó claro que su futuro a largo plazo está en manos del club.

Anuncios Anuncios

Según algunas informaciones, el internacional con Turquía empezaba a temer que ya no fuera una pieza central del proyecto a largo plazo del Inter. Esto ocurría pese a contar con el firme respaldo de Cristian Chivu y seguir siendo una figura clave sobre el terreno de juego.

Related Topics

Los obstáculos económicos por superar

El principal obstáculo en las negociaciones actuales es el dinero. Calhanoglu busca un nuevo contrato de dos años con un salario acorde con el de un jugador de primer nivel.

El Inter, por el contrario, quiere reducir la parte fija de su masa salarial total. La directiva del club es especialmente cautelosa a la hora de ofrecer un contrato largo y lucrativo a un jugador que ya ha superado los 30 años.

Anuncios

Además, Calhanoglu ha sufrido recientemente problemas físicos. Estos pequeños contratiempos por lesión han añadido otra dificultad a las consideraciones económicas del club.

La búsqueda de un acuerdo decisivo

Con las conversaciones ya abiertas oficialmente, tanto el club como el jugador tendrán que mostrar disposición a ceder. Deberán encontrar un punto intermedio para que Calhanoglu firme antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, hasta que se cierre un acuerdo, su futuro a largo plazo en el Giuseppe Meazza seguirá sin resolverse. Ambas partes seguirán buscando condiciones favorables en las próximas semanas.