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El Inter busca un defensa en el mercado con vistas al futuro.

Tras despedirse del neerlandés Stefan de Vrij (que se marchó a Grecia para jugar en el Panathinaikos) y del italiano Francesco Acerbi (todavía sin equipo), el Inter fichó el verano pasado gratis al inglés John Stones, procedente del Manchester City, con un contrato hasta junio de 2028 y un salario de cuatro millones de euros netos al año.

El exjugador del Everton, nacido en 1994, ya se ha recuperado de una lesión muscular, pero persisten las dudas sobre su resistencia física, lo que lleva a la directiva a seguir de cerca el mercado de centrales.

La Gazzetta dello Sport confirma que el Inter tiene en el punto de mira a Oliver Provstgaard.

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El internacional danés, nacido en 2003, tiene contrato con la Lazio hasta junio de 2031 y cobra alrededor de un millón de euros netos al año.

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Desde su llegada del Vejle Boldklub por 4,5 millones de euros en el mercado de invierno de 2025, ha disputado 40 partidos con la Lazio, con un gol (marcado en la victoria por 3-0 en el Juventus Stadium el pasado 18 de octubre) y siete tarjetas amarillas. Además, el jugador de 194 centímetros de estatura suma ocho partidos con la selección absoluta de Dinamarca.

El Inter puede aprovechar las buenas relaciones con el club presidido por Claudio Lotito, como demuestran las operaciones cerradas el verano pasado: el portero Ivan Provedel llegó al Inter por tres millones de euros, mientras que el centrocampista Davide Frattesi pasó a la Lazio cedido por cinco millones de euros, con una opción de compra fijada en otros diez millones más el 50 % de una futura venta.

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Il Quotidiano Nazionale señala otro nombre para reforzar la defensa del Inter: Finn Jeltsch.

El central alemán, nacido en 2006, tiene contrato con el Stuttgart hasta junio de 2030, que lo fichó del Núremberg por 9,5 millones de euros en el mercado de invierno de 2025. Desde entonces ha disputado 63 partidos, con dos asistencias y ocho tarjetas amarillas.

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El nuevo seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, acaba de hacerlo debutar con la selección absoluta en la victoria por 5-0 ante Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín, en la Nations League, el lunes por la noche. Entró desde el banquillo cuando faltaba un cuarto de hora para el minuto 90.

El público de San Siro podrá ver a Jeltsch y Provstgaard en los próximos compromisos del equipo de Cristian Chivu contra el Stuttgart en la Champions League (el próximo miércoles) y contra la Lazio, primero en la Supercopa de Italia el 22 de diciembre y después en la Serie A el 6 de enero.

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El mismo Quotidiano Nazionale escribe que, de cara a la próxima temporada, el Inter apunta a dos jugadores cuyos contratos vencen en junio de 2027: el portero brasileño del Liverpool Alisson Becker (nacido en 1992 y exjugador de la Roma) y el centrocampista camerunés del Napoli Frank Anguissa (nacido en 1995).