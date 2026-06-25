El Inter: el «no» de Palestra cambia los planes; en las apuestas, todo apunta a Nico Paz (3,00); para la defensa, surge Carvajal

Parecía cuestión de días: Marco Palestra estaba a punto de fichar por elInter. Sin embargo, la repentina incursión del Chelsea ha cambiado las reglas del juego, y el lateral italiano, exjugador del Atalanta, está listo para vestir la camiseta de los Blues.

Ahora la directiva se centrará en Nico Paz, quien sigue en la disputa entre Como y Real Madrid. Su llegada a Milán se cotiza a 3,00 en Sisal y Snai, y podría llevar a Chivu a volver a una defensa de cuatro. Para reemplazar a Dumfries, se baraja un lateral más defensivo y experimentado, como Dani Carvajal (cuota 4,50), mientras que Óscar Mingueza, que deja el Celta, sube a 6,00. Más complicada parece la opción de Wesley, de la Roma, cuyo perfil se asemeja más al de Palestra; su fichaje se cotiza a 12,00.