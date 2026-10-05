En ocasiones, al nuevo seleccionador Jürgen Klopp se le presentó en su llegada al cargo como un mago o incluso como un mesías. Había motivos para sospecharlo; ahora ya se sabe: fichar a Klopp y volver de repente a la élite mundial no es tan sencillo. Para tranquilidad general: tampoco fue tan fácil en sus anteriores clubes, Borussia Dortmund y Liverpool FC. También allí necesitó tiempo hasta moldear a su gusto las máquinas de éxito que han quedado en el recuerdo.

El balance de Klopp tras la primera ventana internacional es el siguiente: un empate muy afortunado en Países Bajos, una innecesaria derrota en casa contra Grecia, una victoria soberana ante unos serbios muy flojos y ahora, para cerrar, un 0-0 pese a una gran superioridad en Grecia. El pase a cuartos de final de la Nations League queda muy lejos. A Julian Nagelsmann, por cierto, eso aún le había salido con facilidad en 2024; entonces, Alemania solo cayó finalmente en semifinales ante el posterior campeón, Portugal.

Sin embargo, después el equipo de la DFB con Nagelsmann fue cuesta abajo de forma constante hasta el fiasco del Mundial. En comparación, el combinado se mostró en los cuatro primeros partidos con Klopp más combativo y físico, e incluso dejó alguna tangana. Además, el foco de Klopp en la presión tras pérdida fue haciéndose más visible de partido a partido, lo que nos lleva ya a la que probablemente sea la mayor conclusión de su arranque como seleccionador: en cuanto a nombres, Klopp parece abierto a todo; tácticamente, en cambio, no está dispuesto a negociar.

Para los cuatro partidos convocó a 43 jugadores en dos listas con cierta superposición, 36 de ellos tuvieron minutos, entre ellos diez debutantes. Para todos los demás futbolistas alemanes, mientras tanto, la puerta está "de par en par abierta", como subraya Klopp en cada ocasión. Todos pueden sumarse, ese es el mensaje. Pero quien quiera hacerlo debe saberlo: jugará en el ya probado sistema 4-3-3 de Klopp, con foco en la presión tras pérdida y ataques rápidos por las bandas.

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Klopp ha cerrado un debate sobre Kimmich y ha abierto uno nuevo

Eso hace especialmente interesante la pelea por un puesto en el centro del campo. En el pasado reciente, el equipo de la DFB actuó la mayoría de las veces con un doble pivote. Klopp, en cambio, apuesta por dos interiores y un organizador en posición retrasada. Inicialmente, ese rol lo asumió el capitán Joshua Kimmich, desplazado por Klopp del lateral derecho al centro como primera medida de su mandato. Tras la desafortunada actuación en casa contra Grecia, Kimmich tuvo que marcharse según lo previsto, pero en contra de su voluntad.

Entonces tomó el relevo Aleksandar Pavlovic, su compañero en el Bayern, y convenció. Los debates sobre el futuro papel de Kimmich eran, por tanto, lógicos, pero Klopp solo los gestionó de forma deficiente e incluso los alimentó con algunas declaraciones desenfadadas ("Eso sí puedo decírselo a Jo: cuanto más se pregunta, menos probable es conseguir lo que uno quiere"). Al final, Klopp cerró antes de la ventana internacional un debate sobre Kimmich (¿lateral derecho o centro?), pero luego abrió uno completamente nuevo sobre Kimmich (¿se le sigue necesitando siquiera?).

Que el primer debate sobre Kimmich no haya vuelto a reabrirse se debe, mientras tanto, a Philipp Treu. La convocatoria del lateral derecho de 25 años del Friburgo y su papel hasta ahora ya pasan por ser la primera magia de Klopp en el equipo de la DFB. Treu fue el único jugador que estuvo tres veces en el once inicial y siempre ofreció un rendimiento entre sólido y bueno. Tiene el potencial de solucionar a largo plazo la eterna posición problemática de Alemania.

Curioso, pero cierto: difícilmente habrá un jugador con el puesto tan seguro para el próximo partido internacional en Serbia, el 13 de noviembre, como el debutante Treu. En prácticamente todas las demás posiciones, en cambio, la competencia parece totalmente abierta.

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Equipo de la DFB: abundancia para elegir en el centro del campo, escasez en ataque

Marc-Andre ter Stegen fue declarado previamente por Klopp como portero titular provisional. Sin embargo, en su única aparición en Ámsterdam, el jugador de 34 años osciló entre el genio y la locura. Jonas Urbig, once años más joven, dejó una mejor impresión en sus dos partidos y no encajó ningún gol. Su problema: en el Bayern solo es suplente.

En la defensa central, los pesos pesados están bajo presión. Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck temblaron contra Países Bajos; en el resto de partidos Alemania defendió con mayor solidez, sobre todo convencieron Yann Aurel Bisseck y Malick Thiaw.

La competencia en el centro del campo, por su parte, no se limita a Kimmich y Pavlovic. Con Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, el actualmente lesionado Jamal Musiala y varios debutantes, entre ellos Bambase Conte, elogiado de forma llamativa por Klopp, el seleccionador también tiene donde elegir en las dos posiciones de interior. La resurrección de Wirtz, que atraviesa dificultades en el Liverpool FC, es el segundo gran logro de Klopp junto al descubrimiento de Treu. En Grecia, el jugador de 23 años incluso ejerció como capitán.

En las bandas, sobre todo el debutante Derry Scherhant presentó su candidatura para tener más minutos. En cambio, la nómina en la punta del ataque parece más bien escasa. El referente Kai Havertz tuvo que marcharse lesionado tras una breve aparición contra Países Bajos. Sus sustitutos Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade y Jonathan Burkardt decepcionaron todos.

Resulta significativo que Alemania, pese a una clara superioridad en tres de los cuatro partidos y un total de 74 disparos, solo lograra tres goles, y además todos ellos marcados por centrocampistas. Las esperanzas en ataque apuntan ahora más bien a los estimulantes delanteros sub-21 Paris Brunner y Nicolo Tresoldi. Tal vez Klopp también reconsidere su postura con Deniz Undav, no convocado esta vez.