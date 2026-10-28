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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

El informe del árbitro reveló los detalles: sanción al Barcelona tras el incidente del Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

El gol de Mbappé hizo caer a la afición del Barça en lo prohibido

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso una multa económica al Barcelona por el incidente del lanzamiento de objetos desde las gradas durante el Clásico ante el Real Madrid, disputado el pasado domingo en el estadio Spotify Camp Nou.

Según informó el diario español "Marca", el Comité se basó en el artículo 117 del reglamento disciplinario, que establece la imposición de una multa de hasta 602 euros a los clubes responsables de infracciones leves relacionadas con alteraciones del orden durante los partidos, mientras que no se ha anunciado la cuantía final de la sanción impuesta al club catalán.

Dos botellas detienen el juego

El incidente se produjo en el minuto 87 del partido, coincidiendo con la celebración de los jugadores del Real Madrid tras el segundo gol de Kylian Mbappé, cuando en las gradas de la zona norte se lanzaron varios objetos hacia el terreno de juego, entre ellos una botella de agua y otra de agua con gas, según consta en el acta del árbitro del encuentro, Martínez Munuera.

El incidente obligó al árbitro a detener temporalmente el partido para lanzar un aviso por megafonía y pedir a la afición que no repitiera este tipo de conductas.

Aunque ninguno de los objetos lanzados alcanzó a los jugadores, el suceso quedó reflejado en el acta del partido y fue remitido al Comité de Competición para su estudio y la adopción de la decisión correspondiente.

El artículo 117 fija el tope de la multa

El Comité fundamentó su decisión en el artículo 117, relativo a las infracciones leves vinculadas a las alteraciones del orden, que prevé sancionar al club responsable con una multa de hasta 602 euros, en caso de que los hechos ocurridos en el partido se clasifiquen como infracciones leves según los reglamentos disciplinarios.

De este modo, el Comité encuadró el incidente dentro de la categoría de infracciones leves, fijando los 602 euros como tope de la multa, sin revelar la cantidad que el Barcelona deberá abonar realmente.

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