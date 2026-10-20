Un ataque arrollador que marca a partir de medias ocasiones y una defensa que sangra en cada partido europeo. Esa es la paradoja que convierte a un Barcelona casi perfecto en un equipo que vive al borde del precipicio en la Liga de Campeones.

Esta noche, en el estadio más difícil y frente al equipo más goleador de la competición, los hombres de Hansi Flick tendrán que cumplir una misión que parece imposible: mantener su portería a cero por primera vez en un año y medio.

Una maldición europea que se arrastra desde el partido ante el Dortmund

El Barcelona vive una crisis defensiva silenciosa en el Viejo Continente, pues desde la gran victoria por 4-0 sobre el Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final el 9 de abril de 2025, el conjunto catalán no ha vuelto a saber lo que es dejar la portería a cero, según "Sport".

Son 17 partidos consecutivos en la Liga de Campeones en los que el equipo ha encajado goles, con un total de 29 tantos, una cifra impropia de un campeón que aspira al título. Es cierto que la mayoría de esos goles no le costó la eliminación porque su ataque respondía con fuerza, pero las lecciones del pasado son duras.

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Ante el Inter de Milán en la semifinal de hace dos temporadas, y ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la temporada anterior, el Barcelona pagó caro ese relajamiento defensivo.

El problema comenzó con Szczesny como portero titular y continuó incluso tras la llegada de Joan García, que mejoró las cifras de forma evidente, pero que hasta ahora no ha logrado romper el maleficio europeo. Esta temporada solo ha encajado dos goles, pero ambos se marcaron en dos partidos sencillos que terminaron con victorias aplastantes sobre el Galatasaray y el Feyenoord.

La paradoja: un portero Zamora que sufre en Europa

Las cifras revelan la magnitud de la paradoja. Joan García, galardonado con el Trofeo Zamora al mejor portero de LaLiga, ha disputado 30 partidos en la liga (2.790 minutos) y ha encajado tan solo 21 goles, a una media de 0,7 goles por partido, unos números extraordinarios.

El descenso de sus cifras en Europa no refleja una bajada de su nivel, sino la filosofía ofensiva y arriesgada del Barcelona. El ímpetu del equipo hacia adelante deja a su portero en constantes situaciones de mano a mano, y a menudo se encuentra fuera de su posición cubriendo por detrás de una línea defensiva adelantada.

Sin embargo, la misión de esta noche se antoja aún más complicada frente a la máquina goleadora parisina, ya que el PSG encabeza la clasificación de máximos goleadores de la Liga de Campeones esta temporada con 10 goles: 6 de ellos en la portería del Slovan Bratislava en la primera jornada y 4 en la del Manchester City en la segunda jornada.

Y lo más peligroso es que el conjunto parisino arrastra una racha goleadora aterradora, pues ha marcado en 13 partidos consecutivos en la competición. Desde su empate sin goles en el estadio de San Mamés en la fase de grupos de la temporada pasada, no ha fallado nunca a la hora de mover las redes.

Una defensa provisional ante un tridente de terror

El Barcelona se verá obligado a hacer frente a esta avalancha ofensiva, liderada por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, con una defensa calificada de provisional y forzada.

Hansi Flick no dispone en el centro de la defensa más que de Cubarsí y Gerard Martín como opciones naturales, además del joven Cubarsí. En las bandas, se apoyará en los jóvenes Xavi Espart y João Cancelo, ante una presencia muy escasa de Alejandro Baldé esta temporada.

Las circunstancias, sobre el papel, no parecen en absoluto favorables para romper la racha negativa, pero precisamente este equipo ha demostrado ser capaz de desafiar todos los pronósticos. ¿Será el infierno de París el lugar donde el Barcelona culmine su misión inacabada y recupere la solidez defensiva perdida?



