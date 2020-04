El increíble descargo de Facundo Parra después de la polémica por el descenso de Independiente

El delantero se mostró arrepentido por las acusaciones que lanzó durante la entrevista que le realizaban a Hernán Fredes y pidió disculpas.

De manera inesperada, los hinchas de Independiente vivieron un miércoles agitado, al enterarse de la cruda entrevista que brindó Hernán Fredes y que contó con la intervención de Facundo Parra. El volante comenzó a hablar de algunos jugadores que "se hacían los lesionados" en la campaña que finalizó con el descenso del Rojo, pero su amigo fue por más y, en los comentarios, señaló directamente a Víctor Zapata y "al delantero que embarga las copas", en referencia a Luciano Leguizamón.

Lógicamente, sus dichos tuvieron una enorme repercusión y provocaron su arrepentimiento: "me mandé una cagada", sentenció el actual atacante de All Boys en Radio La Red, para explicar que "no puedo argumentar lo que puse, porque no estaba en Independiente. Yo como boludo me puse a hablar pelotudeces, es mi culpa todo esto".

Además, en una entrevista a Olé, relató que "estoy todo el día con el teléfono y es una forma de divertirme. Digo barbaridades, cosas totalmente antideportivas. Lo que dije fue en joda, un chiste. No tuve la intención de joder a nadie. En principio pensé en evitar hablar del tema, pero dadas las circunstancias y la repercusión que tuvo prefiero pedirles disculpas a ambos jugadores. Yo no compartí el plantel con ellos y no puedo opinar del tema".

"Pequé de boludo", sintetizó quien ganara la 2010 en el Rojo, agregando que "no quise maltratar al jugador ni dejarlo mal parado. Lo del embargo de las copas fue algo público, no es que lo inventé yo. Todo el mundo lo sabía. Por eso quiero bajar un poco todo lo que se generó. Era una nota distendida y no es algo que hice adrede. Por eso les pido disculpas a Zapata y a Leguizamón".