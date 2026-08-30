El incidente con fuegos artificiales en el SC Cambuur - Feyenoord tiene enormes consecuencias para un hombre de 41 años

El director general Jesse Bergsma, del SC Cambuur, ha ofrecido a De Telegraaf una actualización sobre el estado de las víctimas del muy comentado incidente con fuegos artificiales ante el Feyenoord. El directivo cuenta que una de ellas ha sufrido daños auditivos permanentes.

El domingo 23 de agosto, aficionados del Feyenoord lanzaron fuegos artificiales en dirección, entre otros, al público local. Siete aficionados del Cambuur resultaron heridos y sufrieron quemaduras, daños auditivos y lesiones oculares.

«Un hombre de 41 años tiene ahora la audición de una persona de 70 y está muy afectado emocionalmente», contó Bergsma el domingo por la noche antes del duelo, finalmente perdido, ante el FC Twente (1-4).

«El sábado tuvimos una reunión con las siete víctimas. Sus lesiones van desde algunas heridas leves hasta daños auditivos permanentes. Eso es realmente muy grave».

«La cuestión es cómo se pueden evitar este tipo de incidentes en el futuro. Nadie puede prometer una garantía del cien por cien, nosotros tampoco. Nos aseguraremos de que la seguridad se maximice. Hemos aprendido de lo que ha sucedido. Sobre esa base tomaremos medidas adicionales».

Feyenoord, a diferencia del grupo de aficionados Rotterdam Radicals, se desmarcó de forma contundente de lo ocurrido en el Kooi Stadion y decidió no llevar aficionados visitantes en los dos próximos partidos fuera de casa, ante NEC (5 de septiembre) y PEC Zwolle (13 de septiembre).

Bergsma también se refirió a la decisión de impedir el acceso de los aficionados del Twente el domingo al Kooi Stadion. Cambuur decidió que necesitaba más tiempo para evaluar lo ocurrido ante el Feyenoord y, a raíz de ello, adoptó esa dura medida.

«Entiendo perfectamente que los aficionados del Twente estén decepcionados y enfadados», dijo Bergsma. «No tienen nada que ver con esto y no fue culpa suya, pero por desgracia esto no se pudo evitar».

La cuarta derrota consecutiva tampoco pudo evitarse para el Cambuur, que por ahora es el único equipo de la Eredivisie que sigue sin puntuar. El próximo domingo, el conjunto de Leeuwarden visitará al Telstar.