El inagotable Jesús Navas y el reto de mimarlo en el Sevilla y la Selección

El año pasado fue el segundo jugador de campo con más minutos sólo por detrás de Saúl y también es fijo en La Roja. No tiene relevo en Nervión.

Jesús Navas vive un momento dulce en su carrera. El jugador del acaba de levantar su primer título como capitán del club de su vida y con 34 años es la estrella de su equipo y el lateral derecho de la Selección Española. Lo juega todo y el tiempo parece que no ha pasado por él y los datos lo demuestran.

El curso pasado, Jesús Navas fue el segundo jugador de campo de que más minutos disputó entre todas las competiciones. El lateral derecho sevillista superó la barrera de los 4000 minutos (4125) y sólo Saúl Ñíguez jugó más que él.

La temporada pasada duró más de un año y no terminó hasta el 21 de agosto con la final de la UEFA ante el Inter. Jesús Navas lo jugó todo en la fase final del torneo europeo y dio dos asistencias decisivas en la semifinal ante el y también en la final ante los italianos, ambas a Luuk De Jong. Aún así, el Duende de Los Palacios sólo tuvo 9 días de descanso y el día 31 ya se estaba entrenando con a las órdenes de Luis Enrique.

Más equipos

Clave en el Sevilla y en la Selección

“Con que descanse 15 minutos, tiene para tres temporadas más... Su ambición está fuera de toda duda", aseguró el asturiano antes de darle 135 minutos de los 180 posibles en los ds partidos de la Nations League ante y .

Ese fue el pistoletazo de salida oficial de su temporada, donde volverá a jugar la Champions con un Sevilla donde también lo está jugando todo. En la final de la jugó los 120 minutos con prórroga y también ha jugado todos los minutos en los 3 partidos de LaLiga. Básicamente, en poco más de un mes de competición ya suma más de 500 minutos oficiales en sus piernas y ha dado dos asistencias y un centro suyo provocó la jugada del penalti en la final ante el Bayern de Múnich.

El artículo sigue a continuación

En este nuevo parón de selecciones. Luis Enrique ha vuelto a contar con él aunque, consciente de la carga de minutos que ya acumula, le dejó descansar en el amistoso ante del miércoles aunque se espera que sí aparezca contra y Ucrania en los dos compromisos de la Nations League. La otra estrella veterana del Sevilla, Ivan Rakitic, acaba de decidir que deja de jugar con y el club respira aliviado consciente de que evita el riesgo de lesiones y fatiga en un jugador capital en su proyecto.

Sin sustituto natural

"Vivo para el fútbol", dijo Navas tras ganar la Europa League y no es mentira. Su capacidad de trabajo no tiene límites ni tampoco su ambición, en el mejor sentido de la palabra. Lo juega todo con el Sevilla y tiene la ambición de jugar la próxima .

De hecho, no tiene relevo natural en Nervión a excepción de un Aleix Vidal que se ha quedado a última hora tras no haber participado en la pretemporada. Si mediara una baja de Navas, el catalán o Koundé lo suplirían aunque no cuenten con que sea demasiadas veces. Hablamos de un jugador con más de 700 partidos oficiales jugados y 17 temporadas en la élite a su espalda y que sólo se ha perdido 44 por lesión y 1 por sanción en toda su carrera. Sencillamente: inagotable.