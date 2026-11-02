Ronald Araújo, defensa del Liverpool, reveló lo que más le sorprendió tras su fichaje por la Premier League, después de jugar durante años en LaLiga con la camiseta del Barcelona.

En declaraciones al canal "Sky Sports", el jugador uruguayo explicó que los partidos en Inglaterra rara vez ofrecen un momento para relajarse, independientemente de la posición del equipo rival en la tabla.

Y dijo: "Hasta el minuto noventa del encuentro, no dejas de correr", destacando las exigencias físicas y la imprevisibilidad de los resultados en esta competición.

Asimismo, el central elogió a Luis Suárez, exdelantero del Barça y actual jugador del Inter Miami, por su apoyo desde sus primeros días en el Barcelona.

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Araújo explicó: "Siempre me dice lo que piensa, y eso me ayuda mucho", describiendo el sincero consejo del exdelantero del Liverpool como una muestra de cariño.

También elogió a su compatriota Darwin Núñez, al que describió como su amigo íntimo, por ayudarle a adaptarse en el Liverpool y a entender el club y la ciudad.