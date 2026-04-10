El «imbécil» del AZ paga las consecuencias: «Por supuesto, eso es inaceptable»

Maarten Wijffels no entiende al delantero del AZ, Ro-Zangelo Daal. Así lo dijo este viernes en el pódcast AD Voetbal.

Leeroy Echteld quería incluir a Daal en el once para el partido de la Conference League contra el Shakhtar Donetsk (derrota 3-0).

Sin embargo, el delantero de 22 años llegó tarde y se quedó en el banquillo. Ibrahim Sadiq ocupó su lugar como extremo izquierdo en los cuartos de final de la Conference League.

Wijffels está muy decepcionado con el AZ. «He apuntado dos cosas en mi libreta: Daal, gilipollas. Y: todo en la final de la copa».

No confía en que el Alkmaar pueda remontar en el AFAS Stadion y considera que Daal debería mirarse al espejo.

Además, señala que el equipo mejoró cuando entró Daal: «Por eso: Daal, gilipollas. Está claro. Sven Mijnans lo repitió ante las cámaras tras el partido. ¿Cómo puedes llegar tarde en un día así?»

«Eso es, por supuesto, inaceptable. Mijnans también indicó que lo habían hablado. Daal aporta más que Sadiq, eso está claro en las bandas. Al AZ le habría venido muy bien eso en la primera parte», concluye Wijffels.