Dani Carvajal ha sido ofrecido a varios clubes de la Serie A. El lateral derecho, de 34 años, está sin equipo desde su salida del Real Madrid, pero todavía no tiene intención de poner fin a su carrera.

Fabrizio Romano cuenta en su canal de YouTube que varios clubes italianos han tenido la posibilidad de fichar a Carvajal como agente libre. Por ahora, eso no ha dado lugar a negociaciones concretas, según el experto en fichajes.

Mundo Deportivo señala al AC Milan como posible destino. El gigante italiano podría valorar la experiencia de Carvajal, mientras que por el seis veces ganador de la Champions League no habría que pagar traspaso. Sin embargo, por el momento no existe un interés concreto desde Milán.

Carvajal se despidió el pasado verano del Real Madrid después de 23 años. Pasó por la cantera del club blanco y después jugó trece temporadas en el primer equipo. En ese tiempo, el defensa disputó 450 partidos oficiales y conquistó nada menos que 27 títulos.

El español recibió ofertas tras su salida, entre ellas de Catar, pero por ahora dio preferencia a una nueva aventura en Europa. También clubes de Arabia Saudí y de Estados Unidos ya habían sido relacionados anteriormente con él.

Carvajal, en cualquier caso, todavía no quiere retirarse del fútbol. El ex capitán del Real Madrid espera un proyecto que le convenza tanto en lo deportivo como en lo personal y, como agente libre, también puede firmar un contrato fuera del periodo habitual de fichajes.

Mundo Deportivo compara su situación con la de David Alaba. El austríaco tampoco encontró directamente un nuevo club el pasado verano después de dejar el Real Madrid, pero acabó firmando por el Udinese tras el cierre del mercado de fichajes.