El icono del Club Brujas Hans Vanaken corona su partido número 500 de liga con un gol ante su rival, el Anderlecht

Hans Vanaken, icono del Club Brujas, celebró su partido número 500 en la Jupiler Pro League con un gol. Sin embargo, su 1-0 ante el rival Anderlecht no bastó para sumar los tres puntos, ya que Mihajlo Cvetkovic estableció el 1-1 definitivo tras el descanso. El Brujas puede perder el liderato este fin de semana a manos del Union Saint-Gilloise, mientras que el Anderlecht ocupa la quinta posición.

Vanaken debutó hace trece años en la Pro League con la camiseta del Lokeren. Fue un estreno muy exitoso precisamente contra el Anderlecht, que cayó por 2-3 con un doblete de Vanaken. El domingo volvió a hacer daño al conjunto blanquivioleta .

Vanaken, que ahora tiene 34 años, pasó del Lokeren al Brujas a mediados de 2015. Desde entonces, el centrocampista ha disputado 580 partidos con el club, en los que ha marcado 155 goles y repartido 117 asistencias. El domingo también fue titular, al igual que, entre otros, el exjugador del Ajax Carlos Forbs.

Tras un buen comienzo del Anderlecht, el Brujas tomó la iniciativa. Eso generó ocasiones para Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele y Forbs, entre otros, pero ninguno estuvo acertado de cara a portería.

Forbs, especialmente rápido, fue el más peligroso, aunque el portugués no participó directamente en el primer gol del Brujas. Cheveyo Tsawa envió un magnífico balón al segundo palo, donde apareció Vanaken para marcar de cabeza: 1-0.

El portero del Brujas, Yann Sommer, no tuvo nada que hacer durante mucho tiempo, pero encajó de repente el empate. Cvetkovic superó a Mechele y luego batió también a Sommer.

En los minutos finales, el Brujas apretó con insistencia. Vanaken cabeceó apenas desviado un centro de Hugo Siquet, que poco después estrelló un balón en el poste. El marcador se quedó en 1-1 y el Brujas no consiguió su décima victoria consecutiva.