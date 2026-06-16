Tras la derrota 5-1 ante Suecia, la Federación Tunecina destituyó al seleccionador Sabri Lamouchi. Según el periodista Romain Molina, Hervé Renard lo reemplazará.

Tras la humillación ante Suecia, Túnez sufre gran presión en el Grupo F, donde también están Japón y Países Bajos. Para generar un efecto choque, Lamouchi fue destituido de inmediato.

La Federación Tunecina ya se ha puesto en contacto con él y, según los informes, su fichaje se cerrará pronto: el francés viajará el martes a Estados Unidos para incorporarse al equipo.

Renard, atraído por el proyecto y con amplia experiencia, asumiría el cargo con la misión inmediata de motivar al equipo de cara a los duelos contra Japón y Países Bajos.

Renard, de 57 años, ya trabajó como asistente de Ghana y luego dirigió a Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos.

En 2012 sorprendió al llevar a la modesta Zambia a la Copa Africana de Naciones y, en 2015, repitió el éxito con Costa de Marfil.

Así se convirtió en el primer técnico que gana la Copa África con dos países. También dirigió al Lille OSC y a Arabia Saudí, con la que venció 2-1 a la futura campeona Argentina en el Mundial 2022.