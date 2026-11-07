Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, sufrió una lesión durante el encuentro ante el Mainz, equipo local, este sábado, en el marco de la novena jornada de la Bundesliga, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte.

En el minuto 40 del partido, Neuer sufrió un problema en su pie derecho, después de intentar despejar un balón dentro del área, antes de caer sobre el césped y solicitar la intervención médica, por lo que el cuerpo técnico decidió sustituirlo por el portero Jonas Urbig, cuando el marcador reflejaba la ventaja del gigante bávaro (1-0).

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El incidente se produjo tras un ataque del Mainz, que terminó con la llegada del balón a Lee Jae-sung, quien la mandó a la red, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

El portero alemán, de 40 años, no pudo completar el partido, en medio del temor a una recaída del problema en el pie, que lo había alejado del Bayern en los tres partidos anteriores, antes de su regreso a la titularidad ante el Atlético de Madrid en la Champions League (2-0).

Neuer había comenzado el encuentro ante el Mainz como titular, en un partido de especial importancia para él, después de haberse convertido en el jugador de mayor edad en disputar la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich.

El Bayern ya arrastra varias lesiones más, pues se ausentan de sus filas Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry y Luis Díaz.