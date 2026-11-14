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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images
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El hospital del Al-Hilal: un jugador regresa tras 9 meses y la incógnita sobre la situación de Salem Al-Dawsari

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El conjunto del Al-Hilal saudí recuperó a su jugador tras una ausencia que se prolongó durante 9 meses completos, antes de enfrentarse al Neftchi uzbeko en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, mientras la incertidumbre rodea la situación del capitán Salem Al-Dawsari.

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El Al-Hilal visitará al Neftçi el próximo 23 de noviembre, en el estadio de este último, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, por el grupo de Occidente.

Y a 9 días del partido, el periodista saudí Ahmed Al-Ajlan confirmó que Hamad Al-Yami, lateral derecho del Al-Hilal, concluyó su programa de rehabilitación de la lesión que sufrió la temporada pasada.

Al-Yami sufrió una lesión en la rótula de la rodilla, durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun, el pasado 24 de febrero, en un partido aplazado de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, por lo que se sometió a una operación quirúrgica en Finlandia el pasado mes de marzo.

Al-Ajlan aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que Al-Yami estará en los entrenamientos grupales del equipo saudí en cuanto regrese a ellos, con el fin de prepararse para participar en los partidos durante el próximo periodo.

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El regreso de Al-Yami será importante, sobre todo porque el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, cuenta únicamente con Mohammed Mazhari en la posición de lateral derecho, y lo sustituye por el lateral izquierdo Mutaib Al-Harbi.

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23 nov 2026

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El "Líder" regresa a los entrenamientos hoy sábado, tras concluir el descanso que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del equipo, concedió a los jugadores coincidiendo con el parón internacional durante el presente mes de noviembre.

El regreso del Al-Hilal estará acompañado de cierta incertidumbre, ante la falta de claridad sobre la situación de Salem Al-Dawsari, sobre todo tras la lesión que sufrió antes del actual parón internacional.

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El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el "Tornado" se someterá a una evaluación médica hoy sábado, con el fin de conocer su situación de cara a participar en los entrenamientos grupales.

Al-Dawsari sufrió una lesión en la rodilla antes del actual parón internacional, lo que le impidió incorporarse a la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha.

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El capitán del Al-Hilal solo ha disputado 3 partidos desde el comienzo de la presente temporada, 2 de ellos como suplente y únicamente uno como titular, a causa de la operación quirúrgica a la que se sometió tras participar con la selección saudí en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y solo ha marcado un único gol.

Por otra parte, el cuerpo médico del club Al-Hilal se encargará del seguimiento del estado del lateral derecho Mohammed Mazhari, después de que fuera excluido de la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha.

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La selección saudí anunció hoy sábado el regreso de Mazhari a la capital, Riad, tras sufrir una lesión en el músculo isquiotibial, que le privará de participar en el partido amistoso ante Uzbekistán el próximo martes, en el estadio Khalifa bin Hamad de Doha.

Cabe recordar que el Al-Hilal se prepara para disputar partidos de gran exigencia durante el próximo periodo tras el enfrentamiento ante el Neftçi, ya que visitará al Al-Ettifaq el próximo 28 de noviembre, en el estadio de este último en Dammam, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.