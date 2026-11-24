Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Pese a la gran preocupación por las lesiones y al drama de Harry Kane, el caso Jamal Musiala eclipsa ahora todo lo demás en el Bayern de Múnich. El poderoso consejo de supervisión se enfrenta públicamente al entorno del jugador, con el que mantenía una relación de gran confianza. Pero ¿quién está detrás?

La situación está clara desde el viernes. Cuando Karl-Heinz Rummenigge se puso ante las cámaras de Sky antes del partido en casa del Bayern contra el Colonia (1-1) y habló del caso Jamal Musiala , desaparecieron los últimos velos que el presidente de honor Uli Hoeneß y el CEO Jan-Christian Dreesen habían intentado retirar con algo más de delicadeza. Las declaraciones de Rummenigge, en cambio, fueron claras e inequívocas:

Es improbable que Jamal Musiala recupere pronto su mejor forma pese a la disfunción neuronal que le provoca pequeños desmayos de forma irregular. También está en duda que vuelva a ser algún día el «Magic Musiala» de antes. Por eso debe modificarse el astronómico contrato que el jugador de 23 años firmó en febrero de 2025 y que le garantiza un salario base anual de 25 millones de euros, según las informaciones publicadas.

Ya no había nada que ocultar. En las semanas y días anteriores, Hoeneß y Dreesen al menos habían guardado ciertas formas y hablado de un «dilema» para todas las partes. «Imagínese que el Bayern pusiera ahora en duda su contrato», había dicho Hoeneß, por ejemplo, sin ir más allá de la insinuación . Así dejó las primeras pistas del camino que conduciría, casi dos semanas después, a las contundentes palabras de Rummenigge.

Getty Images

Uli Hoeneß y el «pacto entre caballeros»: el motivo del conflicto con los agentes de Musiala

Eso es precisamente lo que está ahora en cuestión. El Bayern insiste en un Süddeutsche Zeitung pacto entre caballeros que, según el diario, se alcanzó en verano a orillas del Tegernsee entre Hoeneß y el agente de Musiala, Christian Schmid, al menos desde el punto de vista del primero. Fue después del diagnóstico y antes de los primeros desvanecimientos del jugador en público durante los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim .

Anuncios Anuncios

Al menos para Hoeneß, existiría un acuerdo verbal para sentarse a hablar y modificar el contrato de Musiala si el jugador no lograba recuperar su nivel anterior a causa de la enfermedad. Para el Bayern, ese momento parece haber llegado.

Related Topics

Próximos partidos LIL Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Más aún cuando un artículo de Stern apunta a que el órgano de supervisión, con Hoeneß y Rummenigge al frente, sospecha que el entorno de Musiala no le ha informado suficientemente sobre el verdadero estado de salud del jugador e incluso cree que se le han ocultado deliberadamente detalles concretos.

El lunes de la semana pasada, Musiala habría sufrido otro episodio de ausencia durante un entrenamiento con el equipo. El consejo de supervisión no se habría enterado hasta más adelante esa semana y, a raíz de ello, se habría visto obligado a actuar públicamente de forma tan drástica. También porque la propia dirección deportiva, encabezada por Max Eberl, a quien Hoeneß habría reprochado internamente y sin rodeos seis meses de «inacción» en este asunto , guardó silencio.

Anuncios

Lo cierto es que Musiala está viviendo una temporada plagada de problemas: solo ha sido titular dos veces, lleva dos goles y una asistencia y una misteriosa lesión muscular le mantuvo fuera de juego durante meses, aunque oficialmente solo se habló de una «pequeña rotura de fibras musculares».

Sin embargo, según SID, para Schmid, el agente de Musiala, el acuerdo con Hoeneß «solo» contemplaba mantener nuevas conversaciones si el estado del jugador no mejoraba. Y todo indica que los dirigentes del Bayern Hoeneß, Rummenigge y Dreesen querían forzar precisamente esas conversaciones con sus declaraciones públicas.

Anuncios

El martes, Schmid y Tobias Altschäffl, antiguo corresponsal jefe del Bayern para Axel Springer y ahora integrante del equipo de representación de Musiala, acudieron a la Säbener Straße para hablar de la situación con el CEO Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

¿Quién es el agente de Jamal Musiala y qué vínculos tiene con el Bayern?

Fue una de las escasas apariciones públicas de Schmid. El abogado y director gerente de la agencia de representación 11WINS es el principal interlocutor de Musiala, pero normalmente trabaja entre bastidores y evita la exposición pública. A través de SW/SIDELINE, una marca creada por él, también asesora a entrenadores y directivos. Sandro Wagner, por ejemplo, está representado por él desde 2026.

Anuncios

Una fuente anónima que afirma conocer el sector lo describe en el revelador artículo publicado por Stern el martes como «frío y despiadado», aunque también como alguien que, al parecer, domina su oficio. Desde el punto de vista del jugador, el contrato que Schmid negoció para Musiala en febrero del año pasado fue una «obra maestra».

Una valoración que Philipp Schneider, de Süddeutsche Zeitung, respalda indirectamente en el pódcast del diario «Und nun zum Sport» del lunes. Según SZ, el contrato reporta al atacante, tan castigado últimamente, hasta 30 millones de euros al año gracias a distintas cláusulas enrevesadas y «acuerdos adicionales» que, según Schneider, «en aquel momento, el Bayern tampoco llegó a comprender realmente hasta el último detalle».

Anuncios

Esto podría referirse especialmente a la inusual cláusula sobre el mantenimiento del salario que Schmid negoció con Eberl para los casos de enfermedad o lesión de Musiala. El Bayern está obligado a seguir pagándole el sueldo no durante las seis semanas habituales, sino durante seis meses. Según Stern, esto estaría alimentando entre los dirigentes del Bayern la sospecha de que Musiala quizá ya padecía la enfermedad antes de firmar el contrato.

Según Stern, hay, por ejemplo, «personas en el Bayern» que se preguntan si el grave accidente de tráfico causado por Musiala en abril de 2025 a 194 km/h ya estaba relacionado con la disfunción neuronal. Musiala habría sufrido por primera vez un episodio de este tipo en presencia del equipo antes del partido de la Liga de Campeones del 7 de abril de la pasada temporada contra el Real Madrid. Stern deja sin respuesta la pregunta de si el entorno de Musiala comunicó al Bayern toda la información médica antes de la firma.

Anuncios

Según TZ, otra fuente de inquietud para el Bayern es que los dos neurólogos que tratan a Musiala fueron elegidos y son pagados por el entorno del jugador, sin que ningún médico del club haya podido examinar con detenimiento los detalles del diagnóstico.

Si se descubriera que el entorno de Musiala ocultó información médica importante antes de la renovación, las consecuencias podrían ser graves para la agencia de Schmid, que mantiene desde hace años una relación buena y de confianza con el Bayern. Algo así perjudicaría a un negocio que, además, está en auge, porque pondría en entredicho la integridad de la agencia de representación.

Anuncios

Musiala es quizá el más conocido, pero ni mucho menos el único futbolista destacado de la Bundesliga representado por 11WINS. Tampoco es el único con vínculos con el Bayern, motivo por el que la relación entre Schmid y el club muniqués siempre se había descrito como buena y basada en la confianza.

Por citar solo algunos nombres, también están Can Uzun y Robin Koch, del Eintracht de Fráncfort; Maximilian Beier, del Borussia Dortmund; el codiciado Nicolo Tresoldi; la antigua joya del Bayern Paul Wanner, que ahora juega en el PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher y Wisdom Mike, todos ellos con pasado en el Bayern o, en el caso de Buchmann, todavía bajo contrato con el club; y Kennet Eichhorn, del Bayer Leverkusen.

Getty Images

Anuncios

El Bayern y los jugadores de Schmid: uno dividió a la directiva y otro acabó siendo una suerte inesperada

También Eichhorn, como Musiala, está representado principalmente por Schmid y ya provocó el verano pasado un enfrentamiento interno en el Bayern.

Mientras que el director deportivo Eberl había señalado al entonces jugador de 16 años como su objetivo y quería fichar a toda costa al prometedor centrocampista mediante su cláusula de rescisión, cifrada según las informaciones publicadas entre 9 y 12 millones, Hoeneß y Rummenigge se habrían opuesto, según kicker. Al parecer, además del traspaso que habría que pagar al Hertha de Berlín, la agencia de Schmid exigía para Eichhorn una cuantiosa prima de fichaje de diez millones de euros. Y eso por un jugador que entonces tenía 16 años y solo había disputado 19 partidos como profesional. «Una locura», probablemente diría Hoeneß.

Anuncios

Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen y, hasta la fecha, no ha jugado ni un solo partido con el equipo. A causa de una enfermedad metabólica diagnosticada tras una grave infección gastrointestinal , Eichhorn tuvo que recibir primero tratamiento hospitalario y ahora está en fase de recuperación. Presumiblemente debutará con el Leverkusen después de Año Nuevo.

En una ocasión, la separación totalmente inesperada entre un jugador y la agencia de Schmid resultó incluso una suerte para el Bayern. De no haber decidido Leroy Sane en mayo de 2025 que, a partir de entonces, le representaría Pini Zahavi en lugar de Schmid, muy probablemente habría recibido del club muniqués un contrato completamente nuevo de tres años con un salario anual. «Solo falta la firma. Nosotros queremos hacerlo y Leroy también», había declarado Eberl entonces, antes de comprobar, apenas unas horas después, que se equivocaba.

Anuncios

Fue una suerte inesperada que, en realidad, ninguna de las partes había buscado. Si Sane se hubiera quedado, por ejemplo, probablemente Lennart Karl no habría tenido abierto el camino al primer equipo ni habría logrado despuntar en su formidable primera temporada, mientras que Sane quizá habría rendido a un nivel similar al que muestra ahora en el Galatasaray. Allí se marchó gratis el jugador, hoy de 30 años. La enorme euforia que despertó su llegada ha dado paso a una gran frustración entre los aficionados . En 16 partidos oficiales, Sane suma ahora mismo exactamente cero participaciones de gol.