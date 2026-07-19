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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El hombre de la final... Emiliano priva a España de una victoria histórica

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Damián Martínez
España
Argentina

España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga.

Los argentinos no lograron igualar el ritmo español durante los 120 minutos.

El portero argentino Emiliano Martínez fue el héroe al detener varias ocasiones claras.

En 90 minutos Argentina no remató a puerta, mientras España lanzó 14 tiros.

El portero respondió con acierto desde el inicio y mantuvo su portería a cero.

Lamine Yamal lo intentó con un potente disparo en el 5’, pero el portero respondió.

En el 39, Oyarzabal chutó fuerte desde el borde del área y el portero atrapó el balón con seguridad.

En el 66 despejó un cabezazo de Ferran Torres y en el 77 detuvo un disparo de Pau Cubarsi.

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